Сьогодні вся Україна відпочиває і святкує День Конституції. Саме в цей день, 1996 року, після багатомісячних дебатів, Верховна Рада України прийняла Основний закон, тим самим замінивши Конституцію УРСР 1978 року. Це одне з наймолодших свят в країні, в цьому році відзначають його 21 раз. Дивіться в фото, як проходить святкування Дня Конституції України в 2017 році.
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Деякі зірки вже привітали Україну зі святом на своїх сторінках в соціальних мережах:
Антитіла вітають всіх українців із державним святом – Днем Конституції! Попри сучасні події ми продовжуємо боротися, любити, формувати вільне та справедливе суспільство, і щиро вірити у реальне втілення конституційних прав і свобод. Бажаємо миру кожній сім’ї. Пам’ятайте, що Україна починається саме з вас! #антитіла #antytila #антитела #деньконституції #україна
Не тільки привітали зі святом, а й зробили справжній екскурс в історію Конституції України зірки серіаліті “Київ вдень та вночі”:
#Альбина: Ми вітаємо вас з Днем Конституції!😃 Насправді, це свято має велике значення для всіх нас. 21 рік тому Україна і ми – її громадяни отримали Основний закон, що гарантує нам права і свободи і робить нашу державу демократичною 🇺🇦І як би багато труднощів не було, давайте, починаючи з маленьких кроків, зі звичайних повсякденних речей, але продовжувати будувати вільне, справедливе суспільство💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙 #київвденьтавночі #киевднеминочью #kyivdennoch
Сьогодні по всій країні проходять святкові заходи, концерти і ярмарки. Безумовно, найбільш масштабною подією стане нульовий день Atlas Weekend. Давайте подивимось, як проходить захід:
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