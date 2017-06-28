Сьогодні вся Україна відпочиває і святкує День Конституції. Саме в цей день, 1996 року, після багатомісячних дебатів, Верховна Рада України прийняла Основний закон, тим самим замінивши Конституцію УРСР 1978 року. Це одне з наймолодших свят в країні, в цьому році відзначають його 21 раз. Дивіться в фото, як проходить святкування Дня Конституції України в 2017 році.

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Деякі зірки вже привітали Україну зі святом на своїх сторінках в соціальних мережах:

Не тільки привітали зі святом, а й зробили справжній екскурс в історію Конституції України зірки серіаліті “Київ вдень та вночі”:

Сьогодні по всій країні проходять святкові заходи, концерти і ярмарки. Безумовно, найбільш масштабною подією стане нульовий день Atlas Weekend. Давайте подивимось, як проходить захід:

Первые посетители Atlas Weekend! #atlasweekend Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) Июн 28 2017 в 2:50 PDT

#безобмежень #безобмежень✌ #безобмежень🎶 #atlasweekend #atlasweekend🔉🎶 #atlasweekend2017 Публикация от Olga Baibarak (@tolka_olka) Июн 28 2017 в 6:58 PDT

#atlasweekend Поехали! Публикация от @lopychanska.ira Июн 28 2017 в 6:23 PDT

Привіт #вднг #atlasweekend Публикация от Дмитро Субботін (@dmytrosubbotin) Июн 28 2017 в 6:32 PDT

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