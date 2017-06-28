Телеканал СТБ / День Конституції 2017: як пройшло свято в Україні

День Конституції 2017: як пройшло свято в Україні

Телеканал СТБ

Сьогодні вся Україна відпочиває і святкує День Конституції. Саме в цей день, 1996 року, після багатомісячних дебатів, Верховна Рада України прийняла Основний закон, тим самим замінивши Конституцію УРСР 1978 року. Це одне з наймолодших свят в країні, в цьому році відзначають його 21 раз. Дивіться в фото, як проходить святкування Дня Конституції України в 2017 році.

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Деякі зірки вже привітали Україну зі святом на своїх сторінках в соціальних мережах:

Не тільки привітали зі святом, а й зробили справжній екскурс в історію Конституції України зірки серіаліті “Київ вдень та вночі”:

#Альбина: Ми вітаємо вас з Днем Конституції!😃 Насправді, це свято має велике значення для всіх нас. 21 рік тому Україна і ми – її громадяни отримали Основний закон, що гарантує нам права і свободи і робить нашу державу демократичною 🇺🇦І як би багато труднощів не було, давайте, починаючи з маленьких кроків, зі звичайних повсякденних речей, але продовжувати будувати вільне, справедливе суспільство💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙 #київвденьтавночі #киевднеминочью #kyivdennoch

Публикация от Київ вдень та вночі (@kievdaynight)

Сьогодні по всій країні проходять святкові заходи, концерти і ярмарки. Безумовно, найбільш масштабною подією стане нульовий день Atlas Weekend. Давайте подивимось, як проходить захід:

Первые посетители Atlas Weekend! #atlasweekend

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

#atlasweekend Поехали!

Публикация от @lopychanska.ira

Привіт #вднг #atlasweekend

Публикация от Дмитро Субботін (@dmytrosubbotin)

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