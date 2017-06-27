Івана Купала – стародавнє свято східних слов’ян, присвячене літньому сонцестоянню. У цей день прийнято ворожити на коханого, тому незаміжні дівчата з особливим трепетом чекають купальську ніч. Коли свято Івана Купала 2017 відзначатиметься в Україні – читайте у нашому матеріалі. За традицією свято Івана Купала прийнято відзначати 7 липня (24 червня за старим календарем). На думку предків, саме у цей час найвищий світанок природи. Правда, деякі вважають цю дату невірною, адже у наших предків свято Івана Купала було приурочено до середини літа, літнього сонцестояння, яке відбудеться в 2017 році 21 червня.

З давніх-давен люди надавали цьому святу особливого значення і навіть вважали його містичним. З самого ранку відправлялися на водойми. Вважалося, що в цей день вода очищує фізично, відганяючи всі хвороби і духовно. Але не всі поспішали купатися, деякі вважали, що в водоймах криється величезна кількість нечисті, яка може і погубити.

Ще один символ Івана Купала – вогонь. Люди розпалювали багаття і стрибали через нього. За повір’ям, той, хто перестрибне і не зачепить полум’я весь рік буде щасливим. Щоб виконати найзаповітніше бажання люди шукали в лісі квітку папороті, а дівчата пускали на воду вінки, щоб дізнатися, як скоро вони вийдуть заміж.

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