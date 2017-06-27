Термальна вода корисна для зволоження та мінералізації шкіри. Якщо носити її з собою в пляшці з розпилювачем, то можна використовувати навіть поверх макіяжу, коли протягом дня шкіра пересихає.
Термальна вода з магазина – це вода термальних джерел глибиною понад 200 метрів. По суті, це та ж мінералка, тільки більш корисна для шкіри. Але немає ніякої необхідності купувати термальну воду в магазині за 300 гривень, адже її можна просто і швидко зробити в домашніх умовах за рецептом косметолога Ольги Метельської.
Інгредієнти для приготування термальної води:
мінеральна вода без газу
шунгіт (лікувальний камінь, що продається в аптеках)
сухий липовий цвіт
Готуємо термальну воду:
1. Шунгіт – природний фільтр для очищення води, а як антиоксидант він у 172 рази потужніший за вітамін С. 200 грамів шунгіту можна купити приблизно за 30 гривень.
Залийте 100 грамів шунгіту трьома літрами мінеральної води без газу в скляній банці – дайте настоятися 3 дні. Протягом цього часу повинні виділятися бульбашки.
Лайфхак: Після використання каміння щунгіту можна промити під проточною водою, а потім використовувати знову – і так протягом 3 місяців.
2. Приготуйте липовий відвар.
Візьміть 1 ч. л. сухого липового цвіту, залийте 100 грамами шунгіту, який настоявся у мінералці, та протримаєте суміш на паровій бані десь 5 хвилин.
Потім остудіть і процідіть кілька разів.
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3. Змішайте в рівних пропорціях липовий відвар на шунгітній мінеральній воді та просто шунгітну мінеральну воду.
Перелийте в пляшку з розпилювачем – і користуйтеся, розпорошуючи з відстані 20 см і освіжаючи шкіру протягом дня!