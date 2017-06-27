Термальна вода корисна для зволоження та мінералізації шкіри. Якщо носити її з собою в пляшці з розпилювачем, то можна використовувати навіть поверх макіяжу, коли протягом дня шкіра пересихає.

Термальна вода з магазина – це вода термальних джерел глибиною понад 200 метрів. По суті, це та ж мінералка, тільки більш корисна для шкіри. Але немає ніякої необхідності купувати термальну воду в магазині за 300 гривень, адже її можна просто і швидко зробити в домашніх умовах за рецептом косметолога Ольги Метельської.

Інгредієнти для приготування термальної води:

мінеральна вода без газу шунгіт (лікувальний камінь, що продається в аптеках) сухий липовий цвіт

Готуємо термальну воду:

1. Шунгіт – природний фільтр для очищення води, а як антиоксидант він у 172 рази потужніший за вітамін С. 200 грамів шунгіту можна купити приблизно за 30 гривень. Залийте 100 грамів шунгіту трьома літрами мінеральної води без газу в скляній банці – дайте настоятися 3 дні. Протягом цього часу повинні виділятися бульбашки. Лайфхак: Після використання каміння щунгіту можна промити під проточною водою, а потім використовувати знову – і так протягом 3 місяців.

2. Приготуйте липовий відвар. Візьміть 1 ч. л. сухого липового цвіту, залийте 100 грамами шунгіту, який настоявся у мінералці, та протримаєте суміш на паровій бані десь 5 хвилин. Потім остудіть і процідіть кілька разів.

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