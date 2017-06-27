Завтра, 28 червня стартує найочікуваніша культурна подія України – Atlas Weekend 2017. Перший день організатори зробили безкоштовним для всіх бажаючих! На честь Дня Конституції України на сцені виступлять кращі музиканти країни. Хедлайнером буде Вєрка Сердючка. Артистка виконає свої найкращі хіти у супроводі музикантів і live-шоу. Повну програму Atlas Weekend 2017 на 28 червня читайте нижче.
28 ЧЕРВНЯ – День Конституції України – Special event
Main Stage
15:30 – 15:45 Kain Rivers
16:00 – 16:30 Без обмежень
17:00 – 17:50 Green Grey
18:20 – 19:20 Сергій Бабкін
20:00 – 21:10 Воплі Відоплясова
22:00 – 23:50 VERKA SERDUCHKA & Band
West Stage
16:10 – 16:50 Julinoza
17:20 – 18:00 Leo Mantis
18:30 – 19:30 Табула Раса
20:00 – 20:50 Арсен Мірзоян
21:20 – 22:10 Kozak System
22:40 – 23:40 СКАЙ
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East Stage
16:20 – 16:40 Громадянин Топінамбур
17:10 – 17:40 Фелікс Шиндер і Гроші Уперед
18:10 – 18:40 Fontaliza
19:10 – 20:10 Скрябін
20:40 – 21:40 Брати Гадюкіни
22:10 – 22:50 Жадан i Собаки
23:00 – 23:50 Лесь Подерв’янський
North Stage
16:00 – 16:45 Lemojovie
17:00 – 17:45 Layah
18:00 – 18:45 [О]
19.00 – 19:45 Lissa Wassabi
20:00 – 20:45 Yuko
21:00 – 21:45 Constantine
22:00 – 22:45 Антіохії МС
South Stage
16:00 – 16:30 HeartBeat Brass Band
17:00 – 17:40 Очеретяний Кіт
18:20 – 19:00 Atmasfera
19:30 – 20:30 Illaria
21:10 – 22:00 The Doox
22:30 – 23:30
East Stage (Global Night Stage)
00:30 – 1:15 Mixmaster Gabber
1:15 – 02:00 Fun2mass
02:00 – 2:45 DJ Sivash
2:45 – 3:30 Madison
3:30 – 4:15 Ttrnk
3:30 – 4:15 Mashkeane
4:15 – 05:00 Sasha Tumko
5:00 – 6:00 Toki Toi
Art Stage ГогольFest Ковчег
16:30 – 18:00 Ігор Полуектов
18:00 – 19:00 Сергій Жадан
19:00 – 20:00 Вікторія Дикобраз
20:00 – 21:10 Іздрик
21:10 – 22:10 Брати Капранови
22:10 – 23:30 Любко Дереш
Burn Central Stage
13:00 – 22:00 Battle School Hip Hap Series
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