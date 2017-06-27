Завтра, 28 червня стартує найочікуваніша культурна подія України – Atlas Weekend 2017. Перший день організатори зробили безкоштовним для всіх бажаючих! На честь Дня Конституції України на сцені виступлять кращі музиканти країни. Хедлайнером буде Вєрка Сердючка. Артистка виконає свої найкращі хіти у супроводі музикантів і live-шоу. Повну програму Atlas Weekend 2017 на 28 червня читайте нижче.

28 ЧЕРВНЯ – День Конституції України – Special event

Main Stage

15:30 – 15:45 Kain Rivers

16:00 – 16:30 Без обмежень

17:00 – 17:50 Green Grey

18:20 – 19:20 Сергій Бабкін

20:00 – 21:10 Воплі Відоплясова

22:00 – 23:50 VERKA SERDUCHKA & Band

West Stage

16:10 – 16:50 Julinoza

17:20 – 18:00 Leo Mantis

18:30 – 19:30 Табула Раса

20:00 – 20:50 Арсен Мірзоян

21:20 – 22:10 Kozak System

22:40 – 23:40 СКАЙ

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East Stage

16:20 – 16:40 Громадянин Топінамбур

17:10 – 17:40 Фелікс Шиндер і Гроші Уперед

18:10 – 18:40 Fontaliza

19:10 – 20:10 Скрябін

20:40 – 21:40 Брати Гадюкіни

22:10 – 22:50 Жадан i Собаки

23:00 – 23:50 Лесь Подерв’янський

North Stage

16:00 – 16:45 Lemojovie

17:00 – 17:45 Layah

18:00 – 18:45 [О]

19.00 – 19:45 Lissa Wassabi

20:00 – 20:45 Yuko

21:00 – 21:45 Constantine

22:00 – 22:45 Антіохії МС

South Stage

16:00 – 16:30 HeartBeat Brass Band

17:00 – 17:40 Очеретяний Кіт

18:20 – 19:00 Atmasfera

19:30 – 20:30 Illaria

21:10 – 22:00 The Doox

22:30 – 23:30

East Stage (Global Night Stage)

00:30 – 1:15 Mixmaster Gabber

1:15 – 02:00 Fun2mass

02:00 – 2:45 DJ Sivash

2:45 – 3:30 Madison

3:30 – 4:15 Ttrnk

3:30 – 4:15 Mashkeane

4:15 – 05:00 Sasha Tumko

5:00 – 6:00 Toki Toi

Art Stage ГогольFest Ковчег

16:30 – 18:00 Ігор Полуектов

18:00 – 19:00 Сергій Жадан

19:00 – 20:00 Вікторія Дикобраз

20:00 – 21:10 Іздрик

21:10 – 22:10 Брати Капранови

22:10 – 23:30 Любко Дереш

Burn Central Stage

13:00 – 22:00 Battle School Hip Hap Series

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