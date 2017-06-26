Телеканал СТБ / Випускний 2017: як пройшло свято в Україні?

Випускний 2017: як пройшло свято в Україні?

Телеканал СТБ

Минулої суботи в житті українських школярів відбулася важлива подія – випускний 2017! Протягом останніх двох місяців ми розповідали про підготовку до цього знаменного дня – який манікюр зробити на випускний 2017, яке плаття купити і навіть добірку зачісок на коротке, середнє і довге волосся підготували. Як же пройшов випускний 2017  в Україні? Ми заглянули в найпопулярнішу соціальну мережу серед школярів Instagram і обрали найяскравіші знімки. Дивіться фотографії випускників 2017 нашому матеріалі.

It was amazing💫 thank you for everything💕love🙈 #випускний2017

A post shared by Victoria Holiney✖️ (@vholin_ey) on

#випускний2017 ❤️😍❤️

A post shared by Тетяна Дичок (@tanya7924) on

👑🎀 • • #prom2k17✨ #випускний2017 #me #girl #beauty #vsco #vscoua #vscogram #instagood

A post shared by Світлана Юрчик (@svitlana_jurchuk) on

#випускний2017 ❤❤❤ A post shared by Alina Serediuk (@seredkosmosu) on

#prom2017 #випускний2017 ✨

A post shared by Yulia Melnyk (@yuliamelnyk_) on

#випускний2017#останійклас#прощавайшкола

A post shared by Вася Чуркін (@_bazil_ms13_) on

#випускний2017 A post shared by Svetka Solovka (@svetkasolovka) on

#випускний2017 😞😔😞

A post shared by Vlad2905 (@vlad29051) on

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