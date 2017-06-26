Минулої суботи в житті українських школярів відбулася важлива подія – випускний 2017! Протягом останніх двох місяців ми розповідали про підготовку до цього знаменного дня – який манікюр зробити на випускний 2017, яке плаття купити і навіть добірку зачісок на коротке, середнє і довге волосся підготували. Як же пройшов випускний 2017 в Україні? Ми заглянули в найпопулярнішу соціальну мережу серед школярів Instagram і обрали найяскравіші знімки. Дивіться фотографії випускників 2017 нашому матеріалі.

It was amazing💫 thank you for everything💕love🙈 #випускний2017 A post shared by Victoria Holiney✖️ (@vholin_ey) on Jun 25, 2017 at 2:57pm PDT

#випускний2017 ❤️😍❤️ A post shared by Тетяна Дичок (@tanya7924) on Jun 26, 2017 at 3:22am PDT

Перевтілення на випускний для Мариночки ❤💛💜 Мейк @olgahryshchenko Зачіска @volosnatalya #випускний2017 #barhat A post shared by Ольга Грищенко (@olgahryshchenko) on Jun 26, 2017 at 2:17am PDT

А це ми вже зустрічали сонце😁😜 #випускний_бал #випускний2017 #незабутніемоції #Львів A post shared by Марія Димид (@dymyd.maria) on Jun 26, 2017 at 1:42am PDT

#випускний2017 ❤❤❤ A post shared by Alina Serediuk (@seredkosmosu) on Jun 25, 2017 at 3:20pm PDT

#prom2017 #випускний2017 ✨ A post shared by Yulia Melnyk (@yuliamelnyk_) on Jun 25, 2017 at 3:43pm PDT

#випускний2017#останійклас#прощавайшкола A post shared by Вася Чуркін (@_bazil_ms13_) on Jun 25, 2017 at 1:38pm PDT

#випускний2017 A post shared by Svetka Solovka (@svetkasolovka) on Jun 25, 2017 at 1:10pm PDT