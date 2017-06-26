Минулої суботи в житті українських школярів відбулася важлива подія – випускний 2017! Протягом останніх двох місяців ми розповідали про підготовку до цього знаменного дня – який манікюр зробити на випускний 2017, яке плаття купити і навіть добірку зачісок на коротке, середнє і довге волосся підготували. Як же пройшов випускний 2017 в Україні? Ми заглянули в найпопулярнішу соціальну мережу серед школярів Instagram і обрали найяскравіші знімки. Дивіться фотографії випускників 2017 нашому матеріалі.
Випускний 2017🖤 . Так багато спогадів, фото, вражень😌Люблю свій 11❤Дякую за всі роки проведені разом. Ви найкращі! . #prom2017 #випускний2017 A post shared by Ira Danyliuk🌿 (@ira_danyliuk) on
A post shared by Тетяна Дичок (@tanya7924) on
👑🎀 • • #prom2k17✨ #випускний2017 #me #girl #beauty #vsco #vscoua #vscogram #instagood
A post shared by Світлана Юрчик (@svitlana_jurchuk) on
Перевтілення на випускний для Мариночки ❤💛💜 Мейк @olgahryshchenko Зачіска @volosnatalya #випускний2017 #barhat A post shared by Ольга Грищенко (@olgahryshchenko) on
А це ми вже зустрічали сонце😁😜 #випускний_бал #випускний2017 #незабутніемоції #Львів
A post shared by Марія Димид (@dymyd.maria) on
#випускний2017 ❤❤❤ A post shared by Alina Serediuk (@seredkosmosu) on
A post shared by Yulia Melnyk (@yuliamelnyk_) on
Трішки фото з випуску)) #красуні #випускниці #выпускной #выпуск2017 #випускний2017 #млиніввипуск #млинів #портрет #моїроботи #New_idea #Photographer_Lena_Mykhalchuk #photographerkhmelnitsky #photo #photography #portait_ig #portrait_perfection #profile_vision #bestphotogram_portrait #discoverportrait #ukrainegirl #beautifull #красота #платье A post shared by Лєна (@lena.muxalchyk) on
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A post shared by Вася Чуркін (@_bazil_ms13_) on
#випускний2017 A post shared by Svetka Solovka (@svetkasolovka) on