Зовсім скоро українці зустрінуть перший місяць літа. На додачу до наближення сезону відпусток, червень порадує додатковими вихідними. Коли і з якого приводу вихідні у червні 2017? Дізнайтеся в нашому матеріалі!
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Вихідні у червні 2017 в Україні очікують нас не тільки у звичні суботу та неділю. Перший літній місяць порадує двома додатковими днями відпочинку:
4 червня відзначається християнське свято – День Святої Трійці, в зв’язку з яким українці відпочинуть і в понеділок – 5 червня (українське законодавство передбачає, що в тому випадку, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем (субота/неділя), він переноситься на наступний після нього). Це означає, що перші вихідні дні літа триватимуть з 3 по 5 червня включно.
Ще один вихідний очікує нас у День Конституції України, який святкується 28 червня (середа).
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Підсумуємо, вихідні у червні 2017 українців очікують не тільки у суботу та неділю, а й:
4 червня – День Святої Трійці.
5 червня – вихідний після святкового або неробочого дня (Трійця).
28 червня – День Конституції України.
Тепер ви знаєте, коли вихідні дні у червні 2017 в Україні. Сплануйте їх заздалегідь, аби відпочити сповна!