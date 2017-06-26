Нарешті поціновувачі малини можуть видихнути та бігти на ринок – її сезон настав. А скільки смачних і красивих страв можна приготувати з малиною: клафуті, компоти, смузі і, звичайно ж, морозиво. Як приготувати малинове морозиво? Два простих рецепта ласощів з малини чекають вас в нашому матеріалі.

Вершкове морозиво з малини

Складові:

Малина – 300 г Вершки 30-33% – 300 мл Молоко згущене – 200 мл

Спосіб приготування:

За допомогою блендера робимо пюре з малини і протираємо через сито (це допоможе позбутися від кісточок). Додаємо згущене молоко і ретельно перемішуємо. Накриваємо суміш харчовою плівкою і відправляємо в морозилку. Вона повинна частково застигнути, але ще залишатися м’якою. Охолоджені вершки збиваємо міксером до густої піни і додаємо туди нашу ягідну суміш. Все разом добре збиваємо, знову накриваємо плівкою і відправляємо в морозильник. Щоб наше морозиво вийшло м’яким, слід через годину збити його ще раз. Готове морозиво розкласти кульками і прикрасити свіжими ягодами малини. Або поливаємо сиропом на свій смак.

Малиновий сорбет

Складові:

Малина – 200 г Стакан води – 250 мл Цукор – ½ склянки сік лайма

Спосіб приготування:

Насамперед, готуємо сироп. Ставимо на не великий вогонь сотейник з водою і цукром та нагріваємо, поки рідина не стане однорідною. Вимикаємо вогонь і чекаємо поки сироп охолоне. В цей час малину, за допомогою блендера, робимо пюре з малини та лаймовим соком. Пропускаємо через сито, аби позбутися кісточок. Остиглий сироп змішуємо з малиновим пюре до однорідності. Виливаємо суміш у контейнер і ставимо в морозильник. А тепер набираємося терпіння, ставимо будильник і кожні 30 хвилин, протягом 2-х годин перемішуємо наш сорбет.

Смачного!