Жодна модниця не може обійтися без трендових джинсів! Які ж моделі must-have гардеробу у весняно-літньому сезоні 2017? STB.UA знає, у яких джинсах ти будеш виглядати карколомно!

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Коротко та ясно

Хітом цього літа будуть короткі джинси. Світові дизайнери радять або обрізати свої улюблені бойфренди або підвернути їх. До речі, таку хитрість можна провернути також з улюбленими варенками, рваними і моделями прямого крою. Трендові відвороти будуть виглядати трохи безглуздо з джинсами-кльош. Однак вони теж залишаються у топі весняно-літнього сезону.

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Джинси- кльош

Пам’ятаєш кумедні фото хіпі у джинсах кльош з 70-тих? Не бійся, зараз такий кльош не в тренді. Але ця мода дійсно повернулася, і перетворилося на щось унікальне! Висока посадка моделі кльош, оригінальний крій і туфлі на підборах допоможуть створити неперевершений образ! Саме так вважає дім Шанель, а вони не можу помилятися!

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Бойфренди

Знайомі тобі бойфренди все ще залишаються на фешн-олімпі! Рвані чи потерті – будь-який варіант буде трендовим у цьому сезоні. Аби виглядати більш жіночно, не забудь взути човники на шпильці і надіти яскравий топ!

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Білі джинси

Крім моделей та крою, у тренді також традиційний літній колір – білий. У цьому році він буде найбільш актуальним. Саме так заявили світові трендсеттери. До речі, не бійся переборщити з цим кольором, адже білий total look також підкорив подіуми світових столиць моди!

Прямий крій

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Так -так! Саме прямі труби завоювали пальму першості серед модних джинсів весняно-літнього сезону 2017. Ця модна новинка обов’язково повинна опинитися й у твоїй шафі. Але, не забувай про маленький секрет – ширина низу не повинна перевищувати обсягу стегон. Чим стрункішою є дівчина, тим вужчі штанини.

Рвані джинси

Якщо ти раптом вирішила закинути свої рвані джинси у ящик подалі – негайно діставай їх назад. Вони будуть неймовірно модні й й прийдешньому весняно-літньому сезоні. Нерівні рвані краї і потертості залишаються у тренді.