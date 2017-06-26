Любовний гороскоп на липень 2017 розповість вам чого остерігатися в стосунках і на що звернути увагу. Читайте в нашому матеріалі любовний гороскоп на липень 2017 по знаках зодіаку:

У липні 2017 року на нас очікує підвищений вплив Юпітера в знаку Терези. Практично всі знаки Зодіаку в цей період відчують підвищений інтерес з боку протилежної статі. Тож, відкрийтесь, насолоджуйтеся теплом на вулиці і в серці, наповнюйте душу любов’ю і дивіться пильніше – можливо, саме в липні ви зустрінете свою долю. А ті, хто вже знайшов свою другу половинку – будьте насторожі, зважте всі за і проти, перш ніж піддаватися впливу зірок.

Розглянемо детальніше, що заготовила небесна канцелярія для кожного знаку Зодіаку:

Любовний гороскоп на липень 2017 Овен:

Першу половину липня Овни будуть прагнути проводити час з сім’єю, але це може не сподобатись вашому партнеру. Остерігайтеся бути надмірно нав’язливими. Проводьте час активно – наприклад, запропонуйте коханому з’їздити у відпустку і побути лише вдвох.

Вас чекають нові захоплення, які принесуть бурю емоцій та залишать на вас незгладимий слід. Збуджений стан може, як зіпсувати ваші стосунки з близькою людиною, так і навпаки, розкрити нові горизонти.

Для тих, хто в пошуку своєї другої половинки, липень принесе багато цікавого. Будьте відкриті, і ви точно зустрінете нову любов.

Любовний гороскоп на липень 2017 Телець:

Перша половина місяця для Тельців виявиться знаковою в любовному плані – можлива зміна орієнтирів або розчарування. Не поспішайте робити поспішних висновків – це може привести до розриву у відносинах. Дійте за обставинами.

Друга половина місяця буде більш спокійною і обіцяє гармонію в особистому житті. Можливі нові закоханості. Однак, вони навряд чи закінчяться чимось серйозним.

Любовний гороскоп на липень 2017 Близнюки:

Будьте активніше, можливо, хтось вже зачекався від вас ініціативи і варто поквапитися. Здійснюйте божевільні і романтичні вчинки – влаштуйте побачення на даху або стрибніть з парашутом в тандемі.

Першу половину місяця ви проведете в очікуванні чогось важливого. І не дарма – вже до кінця місяця можлива зустріч з людиною, яка змінить ваше життя. На вас чекає час, коли здійсняться мрії. Також в кінці місяця, в життя може увірватися людина з вашого минулого. Будьте до цього готові.

Любовний гороскоп на липень 2017 Рак:

Напередодні дня народження на вас нахлине меланхолія. Але не впадайте у відчай – з роками ви стаєте тільки краще. Підбадьоритеся і виходите з дому на пошуки нових емоцій. Тим більше, що зірки на вашому боці – на початку місяця ви з легкістю заведете нові знайомства, які можуть перерости в щось більше. Сімейних раків в цей період чекає приплив небувалої сексуальної активності.

У другій половині липня, астрологи радять раків звести до мінімуму спілкування з незнайомими людьми та відмовитися від відвідувань багатолюдних місць. Можливі конфлікти. Краще проведіть час з сім’єю або з близькими друзями.

Кінець липня принесе вам відчуття задоволення і радості.

Любовний гороскоп на липень 2017 Лев:

Сімейні Леви занадто сильно захопилися самомилуванням. Чекайте, що друга половинка може дорікнути вас в нестачі уваги. Зверніть увагу на кохану людину і прислухайтеся до її бажань, доки ще не пізно.

Тих представників знаку, які знаходяться в пошуку кохання, чекає незабутнє знайомство. Ви проведете місяць в стані закоханості і ейфорії. Однак, не варто захоплюватися – ці стосунки навряд чи будуть довготривалими. Астрологи радять придивитися до Ракам.

Любовний гороскоп на липень 2017 Діви:

На початку місяця вам варто притримати коней і вгамувати свою агресію. Інакше це може призвести до серйозних сварок або навіть розриву з коханою людиною. Пам’ятайте, що слово – не горобець і знайдіть сили взяти себе в руки і заспокоїтися. В кінці місяця на вас чекає взаєморозуміння з партнером та сплеск сексуальної енергії.

У другій половині місяця Дів чекає підвищений інтерес з боку протилежної статі. Однак, навчитеся говорити «ні», якщо нове знайомство занадто стрімко переходить в нову фазу. Остерігайтеся і спробуйте не попадатися до рук тих, кого цікавить лише одноразовий секс. Астрологи радять Дівам в липні уникати вогняних знаків.

Любовний гороскоп на липень 2017 Терези:

Сімейні Терези відчують велику близькість з партнером. Початок липня – найкращий час для спільної романтичної поїздки. Піде на користь зайнятися собою – змінити імідж або взяти уроки танців. Це допоможе зміцнити стосунки і впевненість у своїй сексуальності. Самотнім представникам знаку слід придивитися до недавніх знайомих – можливо, ви розглянете в когось з них свою любов.

Ближче до кінця місяця Терезам потрібно бути готовим до змін і сюрпризів. Варто довіритися інтуїції, адже саме ця якість так притаманна народженим під знаком Терези.

Любовний гороскоп на липень 2017 Скорпіон:

Саме липень стане для Скорпіонів кращим місяцем для нового запаморочливого роману. Ви звернете увагу на того, хто здасться недосяжним і, можливо, будете відчувати, що ваші почуття не взаємні. Але, тільки відкривши своє серце, ви зрозумієте, чи це так. Чи варто ризикнути – обирати вам. Астрологи радять, придивитися до Риб та Водоліїв.

Сімейні скорпіони, будьте обережні – у другій половині місяця можливі конфлікти. У цей період ви будете особливо безкомпромісні й уперті. І навіть незначні побутові проблеми можуть привести до серйозної сварки в родині.

Любовний гороскоп на липень 2017 Стрілець:

Вилазки на природу з коханою людиною – ось що необхідно cтрільцям в липні. Відправляйтеся на дачу, річку або на пікнік і насолоджуйтеся компанією один одного. Урізноманітніть своє сексуальне життя – спробуйте щось нове. Це допоможе зміцнити відносини. Також зірки прогнозують яскравий роман на роботі або на відпочинку.

Друга половина липня, може принести конфлікти, однак ви в силах з ними впоратися. Вас чекає етап у відносинах, який розставить всі крапки над «і». Вас також чекає несподіване зізнання, яке може стати стартом нових відносин.

Любовний гороскоп на липень 2017 Козеріг:

У липні Козерогів чекає затишшя після бурхливого червня. Настане відчуття апатії – ви будете копирсатися в собі і не хотіти нічого робити. Однак, варто підбадьоритися і змусити себе вийти з дому. Поїздка на природу з коханою людиною – ідеальний варіант.

Можливі сімейні конфлікти через інтимне життя. Саме час проявити гнучкість і почути партнера. Самотніх Козерогів в кінці місяця очікує нове знайомство. Ви закохаєтесь блискавично, з першого погляду. Зізнайтеся собі в цьому і в вашому житті обов’язково настануть зміни.

Любовний гороскоп на липень 2017 Водолій:

На початку місяця вас буде переслідувати думка, що партнер вам зраджує. Краще відразу все з’ясувати, інакше весь місяць ви проведете в болісних сумнівах. В кінці місяця партнер піднесе вам сюрприз. Зірки радять Водоліям частіше проводити час поза домом – поїхати у відпустку або присвятити вечори зустрічам з друзями. Ідеальним другом цього місяця стануть Раки.

У липні Водолії прагнуть розважатися, відвідувати виставки, вечірки, ходити на шопінг, відчувати себе легко і безтурботно. Якщо ваш партнер не розділяє ваших поривів – задумайтеся.

Любовний гороскоп на липень 2017 Риби:

Для Риб липень – час змін і хороших новин. Можливо, вам зроблять пропозицію руки і серця, або ви дізнаєтеся про поповнення в родині. Також, саме час стати більш грайливим і розкутим в інтимних відносинах з партнером.

Самотні Риби в липні хочуть фліртувати. Причому завжди і всюди – на роботі, на вечірках, навіть з випадковими знайомими. Ви відчуєте ейфорію і легкість, яка допоможе вам зав’язати нові романтичні відносини.