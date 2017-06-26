Екс-телеведуча проекту «Танцюють всі!» Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками раритетними знімками зі свого випускного вечора. На фото ще зовсім юна Лілія позує у модному білому платті. «Це я! 20 років тому закінчила школу! Була випускницею Чернівецької гімназії номер 3. Золота медалістка! Коли встигли пролетіти ці роки? Дуже добре пам’ятаю свої відчуття тоді … почуття відповідальності за свій вибір в майбутньому … І скажу гордо: жодного разу не пошкодувала про своє рішення вступити до Київського інституту театрального мистецтва. Провінційна дівчинка … Київ, столиця … божевільний конкурс серед абітурієнтів (особливо серед дівчат. Всі ж мріють стати артистками). Нічого не зупиняло! І, впевнена, саме цей юнацький максималізм, зухвалість і шалене бажання допомогли мені поступити», – поділилася спогадами телеведуча.

Лілія також подякувала батькам, які протягом усього часу її підтримували і ніколи не відмовляли стати актрисою.

«Безмежно вдячна своїм батькам, які жодного разу не суперечили мого рішення, хоча дуже переживали за мене. Але вірили … Це надавало ще більше сил і одночасно відповідальності. Дуже хотілося виправдати їх очікування. І ніколи не можна змінювати свою мрію! Сьогодні багато хлопців та дівчат святкують свій випускний вечір … Будьте відданими собі і своїй мрії. Робіть свій життєвий вибір сміливо! І завжди будьте для своїх близьких людей – НАЙКРАЩИМИ !!! Зі святом», – завершила пост артистка.

Нагадаємо, минулої суботи в більшості українських шкіл відбувся випускний вечір. Як його провели українські випускники 2017 – дивіться в фотодобірці.