Вареники з вишнями – одна з найсмачніших літніх страв. Читайте, як швидко і просто приготувати вареники з вишнями в нашому матеріалі.

Нам знадобиться:

Для тіста:

Борошно – 600 г

Рослинна олія – ​​1 ст.л.

Вода – 200 мл

Сіль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Заморожена вишня – 400 г

Цукор – 100 г

Приготування:

Просіяти борошно і додати сіль. У центрі робимо ямку і заливаємо туди воду та рослинне масло. Вимішуємо однорідне еластичне тісто. Загортаємо його в харчову плівку та залишаємо на 30-40 хвилин.

Поки тісто підходить, готуємо начинку. З вишень видаляємо кісточки, засипаємо їх цукром і залишаємо на 20 хвилин. Сік, який пустять ягоди, зливаємо в чашку. Він нам ще знадобиться.

На присипаній борошном поверхні, розкатуємо пласт тіста товщиною 2 мм. Вирізаємо кружечки з тіста. Для цього можна використовувати спеціальну кондитерську форму або ж звичайний стакан. У центр кожного кружечка кладемо вишні. Краї щільно зчіплюємо і відварюємо вареники в підсоленій воді близько 7 хвилин.

Готові вареники можна полити вишневим соком.

Смачного!

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