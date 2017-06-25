Вареники з вишнями – одна з найсмачніших літніх страв. Читайте, як швидко і просто приготувати вареники з вишнями в нашому матеріалі.
Нам знадобиться:
Для тіста:
- Борошно – 600 г
- Рослинна олія – 1 ст.л.
- Вода – 200 мл
- Сіль – 0,5 ч.л.
Для начинки:
- Заморожена вишня – 400 г
- Цукор – 100 г
Приготування:
Просіяти борошно і додати сіль. У центрі робимо ямку і заливаємо туди воду та рослинне масло. Вимішуємо однорідне еластичне тісто. Загортаємо його в харчову плівку та залишаємо на 30-40 хвилин.
Поки тісто підходить, готуємо начинку. З вишень видаляємо кісточки, засипаємо їх цукром і залишаємо на 20 хвилин. Сік, який пустять ягоди, зливаємо в чашку. Він нам ще знадобиться.
На присипаній борошном поверхні, розкатуємо пласт тіста товщиною 2 мм. Вирізаємо кружечки з тіста. Для цього можна використовувати спеціальну кондитерську форму або ж звичайний стакан. У центр кожного кружечка кладемо вишні. Краї щільно зчіплюємо і відварюємо вареники в підсоленій воді близько 7 хвилин.
Готові вареники можна полити вишневим соком.
Смачного!
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