Як приготувати вишневе варення на зиму? У нашому матеріалі ви знайдете 3 унікальних рецепти варення з вишні, які обов’язково сподобаються вам, і за допомогою яких ви зможете здивувати всю родину.

Вишневе варення з прянощами

Таке варення має дуже багатий смак та чудовий аромат. Воно стане прикрасою будь-якого столу і зігріє в холодний зимовий вечір.

Нам знадобиться:

вишня – 2,5 кг

цукор-1,5 кг

кориця – 2 палички

бад’ян – 2 зірочки

гвоздика – 2 шт

кардамон – 3 шт

перець духмяний горошком – 2 шт

Приготування:

Насамперед, видаляємо з вишень кісточки. Кладемо ягоди в миску, засипаємо цукром і залишаємо на 3 години, щоб вони пустили сік. Перекладаємо вишні в каструлю, доводимо до кипіння і через хвилину вимикаємо вогонь. Знімаємо в варення пінку і залишаємо на 2-3 години до повного охолодження. Прянощі складаємо в марлевий мішечок і кладемо до варення. Повертаємо його на плиту і знову доводимо до кипіння і через 2 хвилини вимикаємо. Залишаємо остигнути. Повторюємо процедуру варіння ще 2 рази. Видаляємо спеції, заливаємо гаряче варення в простерилізовані банки і закручуємо. Зберігати його краще при кімнатній температурі.

Шоколадно-вишневе варення

Нам знадобиться:

Вишня – 0,5 кг

Цукор – 200 г

Сік лимона – 1 ст. л.

Чорний шоколад 70% – 100 г

Ром або коньяк (за бажанням) – 100 мл

Вода – 50 мл

Приготування:

З вишень видаляємо кісточки і кладемо їх в каструлю. Додаємо воду, лимонний сік і цукор. Помішуючи, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і додаємо коньяк або ром. Варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Шоколад ламаємо на шматочки. Знімаємо варення з вогню, додаємо шоколад і перемішуємо до повного його розчинення. Варення готове. Залишилося тільки розлити його по банках.

Вишневе варення з мигдалем та лікером

Таке варення відмінно підійде до млинців, кексів або морозива. Можна їсти його з сиром, йогуртом або просто так, ложкою.

Нам знадобиться:

Вишня – 1 кг

Цукор – 800 г

Желфікс – 1 пакетик

Мигдальні пластівці – 75 г

Вишневий лікер – 2 ст.л.

Приготування:

Видаляємо кісточки з вишень. Засипаємо цукор і желфікс та залишаємо на пару годин. Ставимо на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку і варимо протягом 2-3 хвилин. Знімаємо з вогню, додаємо в варення лікер та мигдаль. За бажанням, горіхи можна попередньо подрібнити. Наповнюємо варенням попередньо підготовлені банки і наше варення з мигдалем та лікером готове!

Смачного!