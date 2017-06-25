Все ще мрієте про нову люстру? Як зробити світильник своїми руками, аби це була справжня дизайнерська річ? У нашому матеріалі ви знайдете покрокову інструкцію, як зробити світильник з банки.
Нам знадобиться:
- банка (з різьбою)
- мотузка діаметром 1 см
- клей
Насамперед, змащуємо кінчик мотузки клеєм. Фіксуємо її на банку і обмотуємо. Чим більше банка замотана – тим світло буде тьмянішим. Обрізаємо край мотузки і також фіксуємо клеєм.
Наступний етап – кришка. Якщо ви хочете зробити справжню люстру, можна придбати в будівельному магазині відповідний шнур з патроном. Патрон притуляємо до кришки і обводимо маркером. Зробити отвори по колу, близько один до одного. Це допоможе з легкістю продавити кришку. Патрон розкручуємо, вставляємо в отвір і закручуємо. Прикріплюємо лампочку і поміщаємо в банку.
Наша люстра готова! А якщо ви хочете повісити її на дачі або балконі, нижче читайте, як зробити з банки дизайнерський свічник:
Нам знадобитися:
- банка
- мереживна стрічка
- фарба або лак для декупажу
- атласна стрічка
Прикріплюємо мереживо до банки клеєм. Найкраще підійде ПВА. Всю поверхню банки покриваємо лаком або фарбою. Різьблення на банці закриваємо стрічкою та фіксуємо її клеєм.
Підсвічник готовий!