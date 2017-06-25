Все ще мрієте про нову люстру? Як зробити світильник своїми руками, аби це була справжня дизайнерська річ? У нашому матеріалі ви знайдете покрокову інструкцію, як зробити світильник з банки.

Нам знадобиться:

банка (з різьбою)

мотузка діаметром 1 см

клей

Насамперед, змащуємо кінчик мотузки клеєм. Фіксуємо її на банку і обмотуємо. Чим більше банка замотана – тим світло буде тьмянішим. Обрізаємо край мотузки і також фіксуємо клеєм.

Наступний етап – кришка. Якщо ви хочете зробити справжню люстру, можна придбати в будівельному магазині відповідний шнур з патроном. Патрон притуляємо до кришки і обводимо маркером. Зробити отвори по колу, близько один до одного. Це допоможе з легкістю продавити кришку. Патрон розкручуємо, вставляємо в отвір і закручуємо. Прикріплюємо лампочку і поміщаємо в банку.

Наша люстра готова! А якщо ви хочете повісити її на дачі або балконі, нижче читайте, як зробити з банки дизайнерський свічник:

Нам знадобитися:

банка

мереживна стрічка

фарба або лак для декупажу

атласна стрічка

Прикріплюємо мереживо до банки клеєм. Найкраще підійде ПВА. Всю поверхню банки покриваємо лаком або фарбою. Різьблення на банці закриваємо стрічкою та фіксуємо її клеєм.

Підсвічник готовий!