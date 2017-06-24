У попередньому матеріалі про Atlas Weekend 2017 ми розповідали про те, кого варто послухати на фестивалі в цьому році, а тепер давайте подивимося повну програму заходу. Хто з музикантів в які дні виступає на Atlas Weekend 2017?

28 ЧЕРВНЯ – День Конституції України – Special event

29 ЧЕРВНЯ – Kasabian, Alex Clare, Three Days Grace і ще один хедлайнер, якого анонсують пізніше.

30 ЧЕРВНЯ – The Prodigy, John Newman, The Hardkiss, Brainstorm.

1 ЛИПНЯ – Royksopp, Pianoбой і ще хедлайнер, якого анонсують пізніше.

2 ЛИПНЯ – Example, Submotion Orchestra, Noize MC. На офіційній сторінці Atlas Weekend 2017 facebook зазначено, що до 5 червня можна придбати квиток на один день, щоб послухати улюбленого виконавця і не витрачатися на повний абонемент.

«Спеціальна ціна на квитки-одноденки діє до 5 червня! До 14:00 понеділка Ви можете придбати квитки онлайн по 600 грн. Спецціна 500 грн – тільки в касах клубу Atlas і ігрового бару Around. Поспішайте! »- йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Atlas Weekend відбудеться вже втретє. Меломанів чекає шість денних і дві нічні сцени на території ВДНГ.

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