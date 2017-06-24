Зовсім нещодавно ми розповіли, яка програма на Atlas weekend 2017 очікує на всіх любителів фестивалю. А також, кого варто послухати на Atlas weekend у цьому році. Але тільки сьогодні нам стало відомо, що вхід на нульовий день фестивалю буде абсолютно безкоштовним! На честь великого свята – Дня Конституції України – на сцені Atlas weekend 2017 виступлять найкращі музиканти країни.

28 червня, на честь Дня Конституції України, організатори Atlas weekend 2017 влаштують нульовий день фестивалю. Відвідати концерти найкращих українських зірок зможе кожен. Вхід цього дня буде вільним. Хедлайнером нульового дня стане Вєрка Сердючка. Її виступ обіцяє бути дуже яскравим, адже вона виконає свої хіти у супроводі музикантів та live-шоу.

Учасниками фестивалю будуть як знамениті артисти, так і молоді виконавці. 28 червня можна насолодитися концертами таких музикантів як – Воплі Відоплясова, Сергій Бабкін, СКАЙ, Green Grey, Kozak System, Жадан і Собаки, Брати Гадюкіни, Табула Раса, Bez Обмежень,Антоха MC, Layah, Illaria, Mountain Breeze, Скрябін, Лесь Подерв`янский та інші.