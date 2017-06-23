У вас випадає волосся, і ви ніяк не можете обрати для себе ідеальний засіб? Не обов’язково віддавати за готовий шампунь багато грошей. У нашому матеріалі, ми розповімо, як приготувати шампунь проти випадіння волосся в домашніх умовах.

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Нам знадобиться:

квіти липи

квітковий пилок

вода

Соняшникова олія

настоянка прополісу

Ефірна олія чайного дерева

Калійна паста (мильна основа)

Приготування:

1. Перш за все, подрібнюємо в порошок три чайні ложки квітів липи. Саме липа допомагає вирівняти структуру волосся і зміцнити їх.

2. Мисочку встановлюємо на водяну баню. 70 грам калійної пасти трохи розтоплюємо, додаємо 50 мл води. За консистенцією маса повинна нагадувати мильний шампунь. Температуру нагрівання основи потрібно контролювати і не доводити до кипіння.

3. Подрібнюємо 2 ч.л. квіткового пилку до стану порошку. Змішуємо з подрібненими квітами липи.

4. Коли основа буде готова, знімаємо її з водяної бані. Через сито пропускаємо подрібнені компоненти. Перемішуємо.

5. Додаємо 1 неповну чайну ложку соняшникової олії. Вона збільшить жирність шампуню, щоб він не викликав сухості та роздратування шкіри. Найкраще підійде нерафінована соняшникова олія, в якій збережені всі корисні властивості.

6. Далі додаємо 1 краплю настоянки прополісу. Без неї є вірогідність бродіння шампуню.

7. Наступний компонент – ефірне масло чайного дерева, додаємо для запаху. Знадобиться лише 1 крапля.

Шампунь проти випадіння волосся готовий.