Як приготувати котлети з печінки? Поетапний рецепт печінкових котлет ви знайдете в нашому матеріалі.

Швидко, не дорого, смачно і корисно – саме ці якості найбільше цінують господині. Тому печінкові котлети – це ідеальний вибір для смачної та ситної вечері. Приготуйте їх за нашим рецептом, і ви за вуха від столу не відтягнете навіть тих, хто не любить печінку.

Найкраще підійде куряча печінка – в ній практично немає плівок і прожилок. Плюс до всього, вона ніжніше за яловичу. Отже, для приготування котлет нам знадобиться:

Куряча печінка – 1 кг

Велика цибулина

хліб

Трохи молока

Куряче яйце – 1

Борошно – 3 ст. л.

Сіль, перець, рослинне масло.

Приготування:

Хліб вимочити в молоці. Курячу печінку пропустити через м’ясорубку разом з цибулиною і вимоченим хлібом. Добре перемішати і поступово додати в фарш три столові ложки борошна. Вбити яйце і ретельно перемішати. Посолити, поперчити. Смажити на олії, на середньому вогні. Радимо вам не відходити від плити, адже печінкові котлети смажаться дуже швидко.

Смачного!