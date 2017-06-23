Літо в самому розпалі! Нарешті замість курток і гольфів можна одягнути легкі футболки і топи. В матеріалі ви дізнаєтеся про модні тенденції цього сезону. STB.UA із задоволенням стане вашим гідом у світ стилю і краси.

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Однотонні футболки

Біла, чорна або сіра футболка стане безпрограшною річчю у вашому гардеробі. Вона підійде абсолютно під будь-який образ і служитиме як базовою частиною вбрання, так і акцентом лука. А ось з чим і як носити цю річ – ваш вибір. Ви будете виглядати однаково стильно, якщо заправите її в брюки або шорти, або ж залишите навипуск.

Футболки з принтом

Якщо ви хочете запастися яскравою оригінальною футболкою, зверніть увагу на принт. Цього літа популярні етнічні, а також квіткові мотиви. Не виходять з моди абстракція і графіка. Також не забувайте про героїв мультфільмів! Так-так, саме вони стануть стильною прикрасою вашої речі.

Футболки з написами

Яскраві написи на однотонних речах – хіт сезону. Дизайнери віддають перевагу не тільки спокійним кольорам, а ще й яскравим. Також не виходить з моди «металік». А ось вибрати веселий або ліричний напис – ваше рішення.

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Футболки вільного крою

Як же комфортно надягнути улюблені бойфренди і футболку вільного крою. Хочемо вас порадувати, що цього сезону широкі і безформні футболки – справжній тренд! Їх можна носити як з вузькими речами, так і з вільними. Також вільний крій радимо обирати в майках. І, повірте, спортивні довгі футболки не будуть виглядати менш жіночно, ніж оксамитові топи, якщо їх правильно доповнити аксесуарами.

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Майки в стилі білизни

Ніжні майки в білизняному стилі як і раніше актуальні цього літа. Ніжна мереживна або атласна річ підійде як для романтичного побачення, так і для запальної вечірки в компанії друзів. Одяг з прозорих матеріалів виглядає інтригуюче і в той самий час елегантно.

Асиметричні майки та футболки

Яскравим прикладом асиметрії є топ або майка з однією бретеллю. Така оригінальна річ не залишить вас непоміченою! Також асиметрія може виражатися в бретелях різної ширини і різного крою, наприклад, у довжині майки.

Короткі топи-бандо

Іншими словами, топ-бандо – це пов’язка, що прикриває груди. Така відверта річ знайде місце в гардеробі власниці стрункої фігури. Топ чудово підійде для пляжного відпочинку, а також стане гарним доповненням для міського образу. Його можна комбінувати з легкими накидками або піджаками.

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Топи і майки з відкритими плечима

Дизайнери всього світу рекомендують модницям експериментувати з фасонами одягу. Так, наприклад, на зміну класичній майці з бретелями прийшов топ з відкритими плечима. Він виглядає ефектно і ошатно. Однак дівчатам з широкими плечима і повними руками краще відмовитися від такої речі, щоб не акцентувати увагу на проблемній зоні.

Топи-бюстьє

Топ-бюстьє стане виграшним варіантом для походу на вечірку або пляж. Відкритий топ підкреслює груди і акцентує на них всю увагу. А ось щоб перетворити відверту річ в частину міського луку, вам буде досить лише накинути на плечі легку кофтинку.

Романтичний стиль

Футболки, майки і топи з рюшами милих «дівчачих» кольорів стануть родзинкою романтичного образу. Ляльковий обрах – те, що потрібно представницям прекрасної статі, які як раз збираються на побачення і мріють виглядати справжніми принцесами.

V-виріз в топах і майках

Трикутна горловина вдало підкреслює витончену шию і груди. Така річ додасть витонченості та жіночності дівчині. Також не перший сезон майку з V-вирізом дизайнери радять одягати поверх суконь.

Різні вирізи на майках, топах і футболках

Виріз може ефектно виглядати не тільки на грудях, але і в будь-якому іншому місці! Вирізи геометричної форми, наприклад, на боках підкреслять фігуру і додадуть образу сексуальності. Комбінувати оригінальну майку радимо з класичними речами, щоб надати образу шарму.

Експериментуйте з образами, підкреслюйте індивідуальність і будьте в тренді разом з STB.UA!