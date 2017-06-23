Читайте покрокову інструкція про те, як зробити гамак власноруч. Його можна вдома повісити і гойдатися, розслабляючись після робочого дня. І нехай ваші сусіди заздрять.

Вам знадобиться:

Металевий хулахуп 1 метрі в діаметрі

Щільна тканина

Сінтепон 40 см

Ремінь для кріплення – 8 метрів

Беремо сінтепон і ріжемо його на 2 смужки по 20 см. Це допоможе нам зробити каркас гамака м’яким і комфортним. Акуратно обмотуємо їм хулухуп. Щоб сінтепон не спадав – прикріплюємо його ниткою.

Беремо тканину. Використовувати можна будь-яку щільну тканину, це можуть бути навіть старі джинси, зшиті в полотно. Робимо смужку завдовжки 2 метри і шириною 20 см. Цього вистачить, щоб повністю охопити обруч по колу і зафіксувати сінтепон всередині. Обгортаємо хулахуп тканиною, щоб виглядало акуратніше – край тканини краще загорнути всередину. Фіксуємо шпильками і вручну прошиваємо нашу тканину.

Відрізок тканини, який залишився, розкладаємо під обручем. З кожного краю має залишатися 25-30 см. По колу відміряємо по 20 см і ставимо насічки. За цих позначок вирізаємо коло.

З чотирьох сторін вирізаємо невеликі виїмки в формі полукружечків. Вони потрібні для того, аби зачепити тканину на хулахуп.

Простягаємо тканину під обручем і прихоплюємо її шпильками, добре зшиваємо. Шов повинен бути щільним, від цього залежить, наскільки гамак вийде міцним.

Ремінь необхідно поділити на 4 відрізки і зафіксувати на хулахуп. Для цього можна використовувати карабіни, або просто обв’язати ремінь навколо хулахупа.

Гамак готовий! Залишилося тільки підібрати для нього ідеально місце.