Випускний, напевно, найочікуваніша подія в житті колишнього школяра. І якщо хлопцям достатньо підібрати костюм, то дівчата ставляться до свого зовнішнього вигляду в цей вечір дуже серйозно. Адже кожна хоче бути найчарівнішою. Абсолютно необхідно до найменших деталей продумати образ: обрати сукню, аксесуари, зачіску і, звичайно ж, макіяж. У нашій статті читайте, як підібрати майк-ап на випускний 2017 для карих, зелених, сірих і блакитних очей.

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Головний тренд 2017 року – натуральність. Саме вона вигідно підкреслить юність і ніжність дівчини. Для такого макіяжу передбачається мінімальне використання косметики. Досить зробити рівний тон і нанести туш для вій.

Якщо ж ви любителька яскравого мейк-апу, коли ж, як не на випускний можна дозволити собі проекспериментувати? Але не забувайте, що макіяж на випускний повинен гармоніювати з сукнею. Погодьтеся, ніжне рожеве плаття буде дивно виглядати з зухвалим Smoky-eyes.

Щоб ваш макіяж на випускний бути ідеальним, варто дотримуватися кількох правил:

Перш за все, перед подією необхідно добре виспатися, адже приховати втому не допоможе жоден косметичний засіб. Шкіру слід підготувати з вечора: очищаюча маска і зволожуючий крем допоможуть вашій шкірі виглядати з ранку свіжою і привабливо.

Використовувати потрібно тільки перевірену косметику хорошої якості. Ви ж не хочете, щоб свято зіпсувала раптова алергічна реакція на обличчі?

Експериментувати з образом краще заздалегідь. Як правило, макіяж, нанесений в поспіху, не виходить вдалим.

При виборі макіяжу не можна забувати і «золоте правило» – акцент повинен бути на щось одне: або на очі, або на губи.

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При виборі мейк-апу необхідно пам’ятати – кожному кольору очей підходять різні кольорові гами. Розглянемо варіанти макіяжу для дівчат з різним відтінком очей.

Блакитні очі

Власниці блакитних очей асоціюються з чистотою і невинністю. Відповідно, щоб не зруйнувати образ, тіні варто оборати ніжних кольорів. Підійдуть сріблясті, ніжно-коричневі, золотисті, бірюзові або бузкові тони.

Якщо ж ви хочете більш яскравий мейк-ап, сміливо робіть стрілки. Але не класичні, а темно-сірих тонів, злегка розтушовані. Це додасть погляду глибини.

Зелені очі

Дівчатам з зеленими очима можна сміливо експериментувати з будь-якими теплими відтінками. Ідеально підійдуть темно-коричневі, сірі, коралові та золотисті.

Модні в цьому році кольорові підводки також відмінно виглядають на зеленооких дівчатах, особливо фіолетові, червоні або смарагдові.

Сірі очі

Якщо ж ви володарка сірих очей, вам не складе труднощів надати їм ефектності і виразності. Адже з сірими очима гармонійно виглядають майже усі кольори. Варто пам’ятати правило: холодні відтінки роблять такі очі більш сірими, а теплі зроблять їх більш блакитними.

Ідеально виглядають персикові, пісочні і сріблясті тіні. Рекомендують також робити більш виразними брови та вії. Це допоможе підкреслити погляд.

Карі очі

Дівчатам з карими очима пощастило більше за інших – вони вважаються найбільш вдалими щодо вибору косметики.

Однак, під різні відтінки карих очей рекомендують підбирати свій, найбільш відповідний колір. Чорнооким дівчатам ідеально підійде smoky-eyes. Його можна зробити як в коричневих, так і в бордових або сливових відтінках.

Для світло-карих очей більше підійдуть золотисті або зелені тіні.

З увагою варто поставитися до вибору туші – бажано щоб вона була вугільно чорною. Це додасть віям більшого об’єму. Для легкого макіяжу досить підібрати помаду ніжного відтінку, підійде персикова, або нюдова.

Сподіваємося, наша добірка і поради допомогли вам визначитися який же макіяж зробити на випускний. Яскравого святкування.

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