Іноді у Києві відбувається так багато різних заходів, що віддати перевагу чомусь одному стає досить складно. Тому ми вирішили допомогти вам і відібрали ті події, які точно будуть цікавими. Куди піти у Києві 22-25 червня – читайте у нашій афіші. 22.06

Майстер-клас з управління голосом «Я говорю»

Old Fashioned Bar

Цей майстер-клас буде цікавим кожному, хто за професією змушений багато спілкуватися з людьми або виступати на публіці. Розповідати і навчати управлінню власним голосом будуть брендвойс OFR.FM Сергій Бриль і актор кіно і театру імпровізації «Чорний квадрат» Юрій Рябіца. 22.06

Джаз на Пляжі

ЮБК

Якщо в цей вечір ви хочете не говорити, а слухати, то вирушайте на ЮБК – тут планується свято джазу. Гратимуть бразильську музику – Bossa Nova, стиль, який об’єднує жарку самбу і джаз. Виступає іменитий квартет Руслана Єгорова. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День Конституції 2017: програма заходів

23.06

Ostrov Festival pre-party: Pahatam b2b Koloah

L8 Park

Відмінна техно-вечірка в L8 Park відбудеться у рамках препаті Ostrov Festival 2017, одного з найбільш очікуваних електронних фестивалів Європи. За правильну музику відповідають диск-жокеї Koloah і Pahatam. Перший відомий своєю роботою з ONUKA, Rozhden, Tape Flakes, а другий є офіційним діджеєм Івана Дорна. 23.06 – 25.06

Вулична їжа

Арт-завод Платформа

Близько 100 учасників фудкорту, 10 барів, цікава музична програма, розваги, фотозоні – все це і навіть більше чекає всіх тусовщиків на фестивалі Вулична їжа, який пройде на арт-заводі Платформа з 23 по 25 червня. Цілих три дні гастрономічного блаженства в самий розпал літа – що ще потрібно для щастя? 24.06

Detach Titanic Party vol 2

Гідропарк

Великий концерт для шанувальників групи Detach. Захід на кораблі приурочений до п’ятиріччя альбому BALANCE. Вас чекає акустичне виконання старих хітів, потужна afterparty і відмінне проведення часу на свіжому повітрі біля води.