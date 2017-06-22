Про те, коли можна починати фізичні вправи після пологів, а саме – після кесаревого розтину, розповіла нова ведуча 7 сезону проекту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко.

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Нагадаємо, що нещодавно Аніта стала мамою прекрасної дочки Мії. З’явилася дівчинка на світ за допомогою кесаревого розтину.

«Я раніше думала, що під час кесаревого м’язи розрізають, і ти ніколи більше не зможеш качати прес. Виявилося, що розрізають шкіру, а м’язи розбирають пальцями. Для мене це було одкровенням. – зізналася Аніта. – Звичайно, болять шкірні покриви, але у цей період (після кесаревого) потрібно максимально багато рухатися».

Все залежить від індивідуальних особливостей організму. Приступати до тренувань рекомендується через три місяці – це середній термін відновлення після кесаревого.

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«Звичайно, важливо отримати схвалення лікаря, без дозволу фізичні вправи робити не можна. При звичайних пологах можна приступати до тренувань м’язів живота через 6 тижнів. А після кесаревого – не качати прес у перші 1,5 місяця. При цьому вправи для рук та ніг можна робити спокійно. Також не варто забувати про інтимні м’язи. Вправи Кегеля дуже важливі з перших днів після пологів. Вправи для інтимних м’язів повинні бути такою ж звичкою, як зарядка з ранку, як чищення зубів, як їжа, як відпочинок. Мені хотілося б вивести це на такий же рівень в свідомості жінок – це не менш важливо, ніж талія або сідниці. Адже з точки зору психології жінкам також важливо відновитися після пологів», – радить ведуча «Зважені та щасливі-7» Аніта Луценко.