Ви зробили біометричний паспорт і готові відправитися у подорож, щоб максимально відчути всі плюси безвізового режиму. Єдине, що лякає – переліт. Якщо ступити на трап літака для вас подібно каторзі, спробуйте вирушити в Європу на поїзді або автобусі. Як це зробити – ми описували у попередніх матеріалах. Але повернемося до літаків, рано чи пізно вам доведеться подолати аерофобію і ми підготували кілька порад, які можуть вам у цьому допомогти. Аерофобія і хвилювання перед польотом – не одне і те ж

Якщо за кілька днів до подорожі вам стає погано тільки від думки про літак, а в аеропорту наздоганяє панічна атака і складно дихати – у вас фобія. Якщо природні страхи людини змушують діяти активно, то фобії пасивні. Ви не шукаєте вихід із ситуації, а просто боїтеся.

Страхи у чоловіків і жінок відрізняються. Дами впевнені, що саме їхній літак впаде, а ось сильна стать техніці довіряє, їх бентежить інше – неможливість контролювати ситуацію. Фобія розвивається навіть у тих, хто жодного разу не бачив авіакатастроф і не піднімався у повітря. Як побороти аерофобію

Необхідно переконати себе у тому, що нічого поганого не станеться. Літак дуже надійний вид транспорту, в якому всі системи дублюються, тому, навіть якщо щось виходить з ладу, проблему можна усунути. Кількість аварій на повітряному транспорті значно менше, ніж на наземному – і це загальновизнаний факт. А від турбулентності ще жоден літак не постраждав і тим більше не впав.

Якщо у вас не виходить справитися самостійно, зверніться до психолога. Він проведе терапію, під час якої пацієнт занурюється в атмосферу польоту, переживає багато злетів і посадок. Це необхідно робити до того часу, поки у людини не закріпиться асоціація польоту із розслабленим станом, а не з панікою.

Якщо паніка почала наздоганяти вже у літаку, постарайтеся розслабитися. Прийміть зручне положення, включіть музику, надіньте пов’язку на очі. Поговоріть з попутником, подумайте про приємне, наприклад, про подорож або зустріч із друзями, яка вас чекає після перельоту.

Почніть читати більше про будову літаків, роботу пілота і співробітників аеропорту. Це заспокоїть вашу уяву і змусить більшу частину страхів зникнути.

І наостанок, навіть похід у душ пов’язаний з ризиком для життя, але він же не викликає тривогу. Примусьте свій мозок думати, що політ – це така ж рутинна подія, як і поїздка на автобусі або поїзді.

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