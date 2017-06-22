22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Сьогодні, 22 червня 2017, День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Коли було встановлено пам’ятний день і з якою метою? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

Щорічно 22 червня відзначається день пам’яті українців, загиблих у часи Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років. Складно уявити, але страшні події позбавили життя кожного п’ятого нашого земляка.

Згідно з указом Президента України від 17 листопада 2000 року, день встановлено з метою: «…всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…».

До 22 червня в кожному місті України проходить покладання квітів до могил загиблих, хвилина мовчання і багато пам’ятних заходів.

Нагадаємо, Велика Вітчизняна війна тривала з 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. Вона стала важливою складовою Другої світової війни.

Пам’ятаємо.