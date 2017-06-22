Мовою тіла можна розповісти про найособистіше і найсокровенніше. Доводити це не перестють талановиті українські танцівники. STB.UA повідає про одкровення артистів балету «D’Arts Dance Project». На сцені київського клубу «Caribbean Club» вони представили програму з інтригуючою назвою «20 кроків наліво». Учасник 1-го сезону проекту «Танцюють всі!» Микола Бойченко розповів нашій редакції, про що його збірка танцювальних творів!

Увечері, 20 червня, в столичному клубі «Caribbean Club» непідробний інтерес і солодке очікування читалися в очах кожного гостя ще до початку показу. І ось, коли світло згасло і заграла музика, весь зал розчинився в особливій атмосфері «D’Arts Dance Project»…

Межа між сценою і глядацьким залом нібито стерлася, коли артисти балету несподівано злилися з присутніми. Танцівники сміливо підсаджувалися за столики до глядачів і взаємодіяли з ними, збираючи на собі захоплені погляди.

Перший крок ліворуч було зроблено і зал скупав танцівників в оваціях. Наступні кроки ставали лише сміливішими і впевненішими. А кожна нова історія відрізнялася від попередньої і несла в собі сенс, зрозумілий кожному глядачеві.

«Збірник танцювальних творів «20 кроків наліво» – історії, які створювалися не один рік. Кожна з них – це шлях до серця, шлях в сторону одкровення і навіть непристойності. Іноді ми дозволяємо собі вчинки, про які не говоримо вголос у звичному суспільстві. Їх можна обговорити тільки з близькими, друзями або на кухні з рідними. Питання сексу, самотності, інтиму… Тому і «наліво»», – поділився Микола Бойченко.

Тонка грань між одкровенням і вульгарністю жодного разу не була перейдена артистами «D’Arts Dance Project». Глядачі «на ура» приймали кожен номер і вдячно вимагали продовження.

Танцівники не боялися виглядати смішно або безглуздо. Вони приміряли на себе різні образи і блискуче втілювали їх в танці. Кожна показана історія – це маленьке життя, в яке беззаперечно вірили глядачі.

Засновник «D’Arts Dance Project» відзначив: «Є історії, які я реалізував протягом цього місяця, але задумав ще 8 років тому. Деякі з них я просто не наважувався ставити, тому що не міг розповісти доступною мовою. Вони лежали в «скрині» і чекали свого часу. Я прагну, щоб кожна історія була зрозумілою в танцювальній лексиці».

Відзначимо, на сцені «Caribbean Club» танцював оновлений склад балету. Микола Бойченко зізнався, що артисти готувалися лише місяць. «Це дуже мало, тому я вважаю, що вони здійснили подвиг», – з гордістю повідомив засновник «D’Arts Dance Project».

А ось про складнощі під час підготовки Микола, як справжній чоловік, вирішив промовчати. Уже в гримерці втомлені, але щасливі танцівники, зізналися нам, що напередодні виступу один з артистів травмував плече, тому Микола змушений був оперативно внести корективи в програму.

Прихильники мистецтва, які з яких-небудь причин не змогли відвідати показ танцювальних творів 20 червня, отримають можливість побачити «20 кроків наліво» вже цієї осені.

Крім того, «D’Arts Dance Project» готується до роботи над новою програмою.

«Вона буде в іншому стилі, глибшою, цікавішою і більш філософською. Чекайте анонсів», – повідомив засновник балету.

Також Микола Бойченко додав: «Зараз глядач дуже важкий на підйом, можливо, через фінансову ситуацію в країні. Я суджу не тільки по собі, але й по іншим артистам. Чую, що квитки продаються дуже складно. Реалізація будь-яких ідей і творчих фантазій залежить від активності глядачів. У нашій країні немає підтримки меценатів, тим більше держави. Ми, незалежна арт-компанія, існуємо тільки за рахунок глядачів. Тому я закликаю: будьте уважнішими і стежте за анонсами, а також за цікавими для вас артистами. Підтримуйте їх купівлею квитків. Це дуже важливо».

STB.UA приєднується до поради талановитого хореографа. Бажаємо «D’Arts Dance Project» натхнення, розвитку, вдячних глядачів і щоб кроків в творчості ставало ще більше!

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