Новина про те, що помер Prodigy, сколихнула всіх шанувальників британського колективу, який, до слова, вже наступного тижня повинен виступати у Києві на Atlas Weekend 2017. Виявилося, що з життя пішов учасник хіп-хоп дуету Mobb Deep Альберт Джонсон, псевдонім якого збігається з назвою музичної групи. Відомий репер помер у віці 42 років, повідомляє Pitchfork. Це сталося у Лас-Вегасі, де був госпіталізований кілька днів тому. У нього трапилося загострення серповидної анемії, якою він хворів з народження. При цьому точна причина смерті репера поки не називається офіційно. Prodigy разом з репером Havoc (Хевок) виступав в музичному дуеті Mobb Deep, розквіт якого припав на 1990-ті роки. Кращими композиціями групи вважаються Quiet Storm і Shook Ones.