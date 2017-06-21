Телеканал СТБ / У Лас-Вегасі помер музикант Prodigy

У Лас-Вегасі помер музикант Prodigy

Телеканал СТБ

Новина про те, що помер Prodigy, сколихнула всіх шанувальників британського колективу, який, до слова, вже наступного тижня повинен виступати у Києві на Atlas Weekend 2017. Виявилося, що з життя пішов учасник хіп-хоп дуету Mobb Deep Альберт Джонсон, псевдонім якого збігається з назвою музичної групи.GettyImages-452577924Відомий репер помер у віці 42 років, повідомляє Pitchfork. Це сталося у Лас-Вегасі, де був госпіталізований кілька днів тому. У нього трапилося загострення серповидної анемії, якою він хворів з народження. При цьому точна причина смерті репера поки не називається офіційно.Handmade Software, Inc. Image Alchemy v1.12.2Prodigy разом з репером Havoc (Хевок) виступав в музичному дуеті Mobb Deep, розквіт якого припав на 1990-ті роки. Кращими композиціями групи вважаються Quiet Storm і Shook Ones.

ВІТАННЯ!
Будь ласка, допоможіть нам покращити сайт -
 поставте 3 чесних галочки:

1. Я готовий щомісяця платити за доступ до сайту без реклами:

2.

3. Мені

Будь-ласка, заповніть всі поля