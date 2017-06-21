Коли всі гарні місця України вже вивчені вздовж і поперек, час вирушати підкорювати Європу. Дякувати безвізовий режим дає можливість побачити прекрасні країни, не докладаючи особливих зусиль. Раніше ми розповіли, як подорожувати до Європи потягом, тепер давайте більше дізнаємося про автобусні напрямки. Плюси подорожей на автобусі

За один тур ви можете познайомитися відразу з декількома країнами, а пізніше відправитися в ту, що більше припала до душі. Подорожі на автобусі точно сподобаються людям, які страждають аерофобією. І, на відміну від поїздок на поїзді, варіантів напрямків набагато більше!

Євротур автобусом

В середньому тур триває 4-5 днів. За цей час ви встигнете відвідати дві-три країни. З популярних напрямків – Будапешт, Відень, Дрезден, Прага, Краків і будь-які комбінації цих міст. Обійдеться поїздка в 60 євро (близько 1750 грн) + ваші особисті витрати. Латвія, Литва, Естонія – 100 євро (2850 грн), А Італія, Німеччина і Франція від 180 євро (5200 грн). Шукаючи «гарячі тури», можна заощадити 25% від вартості путівки.

Зазвичай у вартість включено: проїзд у комфортабельному автобусі, проживання в готелі, сніданок та екскурсії за програмою.

Організувати поїздку самостійно

Такий варіант підходить людям, які вважають за краще особисто розпоряджатися своїм часом і діями під час відпочинку. На щастя, існує багато сервісів, за допомогою яких ви можете придбати квиток на автобус і забронювати житло.

Якщо проаналізувати ті ж напрямки, що пропонують туроператори, то автобус до Варшави обійдеться від 400 гривень, Краків – від 570, Прага – від 950. До Берліна можна дістатися за 1500, а у Париж за 2400.

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