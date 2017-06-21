День літнього сонцестояння – найдовший світловий день у році. У 2017 українці зустрінуть його вранці 21 червня о 7:24 за київським часом. Саме тоді сонце досягне максимально високої позиції.

Читайте також: День Конституції 2017 – програма заходів

Як каже Вікіпедія, літнє сонцестояння відбувається у момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце має найменше значення. 21 червня всі жителі України проведуть не тільки найдовший день, а й найкоротшу ніч у році.

Читайте також: Вихідні в червні 2017 року – як відпочиває Україна

Для наших предків цей день був особливим. Наприклад, слов’яни називали літнє сонцестояння святом Івана Купала. Пращури вірили, що цього дня бог Сонця одружився з богинею Води. Язичники спостерігали за природою, боячись пропустити важливу прикмету, а також проводили безліч обрядів. День літнього сонцестояння також мав назву літній Солнцеворот, Солнцекрес, Семиярило, Ярілін день та інші.

У сучасній Україні свято Івана Купала вже не збігається з днем ​​літнього сонцестояння. Попри те, що більшість українців сповідує християнство, в країні досі широко відзначається язичницьке свято Івана Купала.

Цікаво, що у Фінляндії та Швеції день літнього сонцестояння святкується на державному рівні та є вихідним днем ​​по всій країні.

Читайте також: Atlas Weekend 2017 – програма заходів