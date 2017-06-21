Джинсові шорти – musthave літнього гардеробу! Ця універсальна річ підійде для будь-якої події. А що носити з шортами denim у 2017 році, аби виглядати, як зірка або модель – читайте у нашому матеріалі.

З сорочкою у клітинку

Джинсові шорти та сорочка у клітку – певна класика американського стилю. Кеди, солом’яний капелюшок з вузькими полями і дві недбалі косички – і ти справжня American girl. До речі, під сорочку можеш надіти однотонну майку, як це зробили співачки Сиара та Майлі Сайрус.

З мереживом

Тонка мереживна маєчка у поєднанні з грубуватими шортами-бойфрендами зробить твій образ одночасно і жіночним, і яскравим. Наприклад, на одну з літніх вечірок в Каліфорнії відома модель Алессандра Амбросіо воліла надіти кроп-топ з ніжного мережива і короткі джинсові шорти. Погодься, виглядає дуже сексуально.

З білим

Майка, футболка або сорочка білого кольору у поєднанні з джинсовими шортами – однозначний тренд літа 2017. По особливому цей лук виглядає на засмаглому тілі! Саме так і вирішили співачка Селена Гомес, актриса і модель Діана Крюгер і поп-діва Ріанна. До речі, у залежності від фасону і аксесуарів, такий образ буде доречний, як для повсякденних справ, так і для особливого заходу.

З блузкою

Для створення романтичного літнього образу багато знаменитостей обирають шорти з деніму, повітряну блузку і босоніжки на підборах або танкетці.

Особливою любов’ю до джинсових шортиків відома модель Кендалл Дженнер. Вона надягає улюблену деталь гардеробу навіть на червону доріжку!

Як бачиш, джинсові шорти можна носити з чим завгодно! Все залежить від фантазії!