День літнього сонцестояння – найтриваліший у році. Раніше ми вже розповіли, коли українці проведуть день літнього сонцестояння у 2017 році. А ось які обряди потрібно здійснити – читайте у нашому матеріалі.

Літнє сонцестояння колись було великим святом для наших предків, особливо для слов’ян. Традиція гадати і проводити ритуали збереглася і донині. Що ж варто зробити сьогодні?

Загадайте бажання

Запаліть свічку і подумайте про те, чого ви хочете найбільше.

Сплетіть вінок

Зберіть польові квіти і сплетіть вінок. У день літнього сонцестояння дуже важливо надіти коло, оскільки воно здавна символізує Сонце. У процесі плетіння думайте про заповітну мрію, свої побажання для коханих і рідних.

Проведіть ритуали

Найбільш популярними обрядами, як за часів давніх слов’ян, так і зараз, є ритуали на заміжжя.

Опівночі зірвіть, не дивлячись, оберемок трав або квітів і сховайте під подушку. Якщо на ранок виявиться, що серед них є 12 різних – чекайте на весілля у цьому році.

Існує ще один обряд з травами. Потрібно навмисно зібрати 12 рослин і покласти під подушку, повторюючи «Ляжу дівкою, а прокинуся дружиною». Після цього лягайте спати. Вранці спаліть букет на багатті, загорнувши у папір.

Предки вірили, що найбільш «любовними травами» є лаванда, календула, папороть, вербена і розмарин.

Цікаво, що День літнього сонцестояння також вважали вдалим днем ​​для одружень, а про діток, народжених сьогодні, говорили, що їх охороняє бог Сонця.