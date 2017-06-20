Телеканал СТБ розпочав зйомки унікального для українського ТБ makeover-шоу «Цієї миті рік потому». Ведучою шоу стала актриса, продюсер, експерт проекту «Все буде добре» Даша Трегубова. «Цієї миті рік потому» – це адаптація абсолютно нового, але вже зарекомендованого британського формату This Time Next Year. Герої шоу приходять до студії до ведучої, щоб розповісти про найпотаємніші мети у житті. Ведуча допомагає герою розібратися, чому його бажання досі не реалізовано, після чого бере з нього обіцянку протягом року втілити свою мету в реальність і знову прийти у студію. У героя є 365 днів, протягом яких команда проекту буде невпинно фіксувати всі його успіхи і невдачі на шляху до мети. «В ефірі нас чекає справжнє диво, практично «машина часу». Адже для телеглядачів цей рік пройде за кілька секунд і від обіцянки героя, даної «цієї миті», до результату «рік потому» лежить відстань довжиною у кілька кроків ведучої у студії», – відкриває секрет керівник проекту Катерина Назаренко.

Ведуча нового шоу СТБ Даша Трегубова називає проект «магією телебачення на власні очі» і не приховує, що глядачів чекає величезний діапазон емоцій – від ридань до реготу.

«Ми разом із глядачами практично подорожуємо у часі, за кілька секунд переміщаючись на рік вперед. Це і улюблений усіма «вау-ефект», або ефект Попелюшки, коли вона у нас на очах перетворюється на принцесу, і навіть є сповідь – адже герої поділяться не тільки мріями, а й страхами, комплексами і не завжди простими історіями відносин з навколишнім світом. Всі вони такі різні, такі приголомшливо цікаві, і у той же час – це звичайні люди, наші з вами співвітчизники, сусіди по будинку або колеги по роботі. І я щаслива бути частиною цього процесу – досягнення важливої ​​для них цілі; щаслива надихати їх, мотивувати і підтримувати, адже це приклад і шанс для мільйонів людей змінити і свою долю теж», – каже Даша Трегубова. Студійні зйомки проекту «Цієї миті рік потому» вже стартували. Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени 2018 року.

Прем’єра оригінальної версії This Time Next Year відбулася на телеканалі ITV у листопаді 2016 року, і відразу привернула увагу інших країн. Сьогодні формат проданий на 14 територій. Адаптовані версії, крім України, готують: Австралія, Данія, Німеччина, Іспанія, США, Бельгія, Швеція, Ірландія, Нідерланди та Фінляндія.