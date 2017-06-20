Завдяки безвізовому режиму українці можуть вільно подорожувати Європою. Тепер в нашому розпорядженні відносно недорогі квитки на літаки, а також можливість подорожувати до Європи потягом. Цей варіант відмінно підійде людям, які бояться перельотів. Про направлення європейських поїздів і ціни на квитки – читайте у нашому матеріалі.

Наразі потягом ви можете відправитися в такі країни: Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина і Болгарія.

Наприклад, в Варшаву можна виїхати з Києва на щоденному поїзді №67 за 2355 гривень.В Прагу з Києва курсує щоденний поїзд №771. Вартість квитка – 2875 гривень. Поїзд з України до Угорщини №81 довезе вас до Будапешта за 1900 гривень.

У Варну (Болгарія) зі Львова в цьому році почав курсувати потяг №451, правда це тільки один причіпний вагон до поїзда № 451 Мінськ-Варна. Вартість квитка становить близько 2500 гривень.

Найбюджетніший варіант – поїзд №751, він довезе вас з Ковеля у польське містечко Хелм (Холм) лише за 203 гривні.

В Укрзалізниці зазначають, що ціна квитків на міжнародні напрямки може змінюватися в залежності від курсу валюти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як і де оформити біометричний паспорт, щоб вільно подорожувати