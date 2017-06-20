Як говорила неперевершена Мерилін Монро: «Дайте жінці пару туфель, і вона підкорить світ». Дійсно, взуття – невід’ємна частина жіночого гардеробу, від якої залежить фінальний образ. В матеріалі ви дізнаєтеся про популярні моделі сезону, без яких не обійдеться жодна модниця.

Взуття на платформі

Взуття на платформі не тільки стильне, але й зручне! Радимо вибирати сандалі на масивній платформі. Таку пару можна взути практично до будь-якого образу. Не дивуйтеся, якщо побачите на вулиці дівчат у гольфах або яскравих шкарпетках. Експерименти цього сезону вітаються, тому фантазуйте і будьте оригінальні. «Фріковість» і індивідуальність нині в тренді!

Різноманітні балетки

Зручні і всіма улюблені балетки не виходять з моди, єдина умова – яскравий штрих. Це можуть бути прозорі балетки або ж прикрашені ланцюгами, нашивками та іншими стильними фішками.

Зручні капці

Незважаючи на те, що модниці хизувалися в модних шльопанцях ще минулого літа, дизайнери не перестають дивувати новими і стильними моделями. Тепер їх можна взути не тільки на пляж, але й на зустріч з друзями, побачення і навіть роботу. Все залежить від вибору шльопанців.

Взуття кольору металік

Дівчата, які звикли приковувати увагу, вибирають взуття з ефектом металік. «Металевий» відлив на босоніжках або шльопанцях гармонійно виглядатиме з аналогічним елементом одягу. Також в тренді взуття з металізованою текстурою.

Взуття з оригінальним каблуком

Цього літа каблук може бути яким завгодно! Не бійтеся експериментувати і вибирати найсміливіші варіанти. Підбори можуть бути абсолютно різної форми – трикутної, квадратної і навіть овальної. Також вони можуть відрізнятися кольором від самого взуття.

Прозоре взуття

Прозорий елемент у взутті – тренд цього сезону. Це може бути каблук або ремінь на босоніжках. Сміливі дівчата обирають навіть повністю прозоре взуття. Така пара дозволяє модниці, нібито, літати в повітрі.

Взуття на шпильці

Класика не виходить з моди, проте цього року вона з сюрпризами. Традиційні туфлі на шпильці радимо доповнити мереживними носками або гольфами. Saint Laurent і Haider Ackermann оформили туфлі вставками кольору «металік» і додатковим декором.

Взуття з бахромою

Замшеві туфлі або сандалі з бахромою популярні, як і 40-50 років тому! Шнурівка, плетіння, пензлики – все це атрибут стильного літнього взуття. Неважливо, виберете ви сандалі на низьких підборах або ж туфлі на платформі. Головне – бахрома.

Взуття з блиском

«Ты и я сияем ярко», – співає у своїй пісні MONATIK. Сяяти цього літа легко, якщо ваше взуття з блиском! Вибирайте туфлі з бісером, стразами і паєтками, проте не забувайте про міру!

Будьте оригінальні цього літа і не бійтеся удосконалювати образ яскравої взуттям!