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Який манікюр зробити на випускний 2017?

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Випускний – особливе свято в житті кожної дівчини! Якщо ви ще не визначилися, який манікюр зробити на випускний 2017 – саме час знайти ідеальний варіант.

Какой маникюр сделать на выпускной 2017? Смотрите идеи в нашем материале!

Який манікюр зробити на випускний 2017? Дивіться ідеї в нашому матеріалі!

Якщо хлопцям на випускному вечорі досить виглядати презентабельно, для дівчат… це справжній зірковий час! Ефектний наряд, аксесуари, зачіска, макіяж і, звісно ж, святковий манікюр. Дивіться ідеї того, який манікюр зробити на випускний, у нашій фотодобірці:

Нюдовий манікюр – універсальний і стильний варіант. Здавалося б, що може бути простішим? Ніжні пастельні відтінки доповнять будь-який образ, підкресливши вашу вишуканість і жіночність.

Нюдовый маникюр - отличное решение для любого образа

Нюдовий манікюр – чудове рішення для будь-якого образу

Якщо ж такий манікюр вам подобається, але здається занадто банальним для такого відповідального свята – додайте блискітки, паєтки, стрази або додаткові акценти.

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Додати блиск і шик до вашого образу може дзеркальний манікюр. Металік, золото, пудровий відтінок, а можемо синій або чорний? Така ідея манікюру на випускний багатьом модницям припаде до душі.

Місячний нейл-арт також стане оригінальним доповнення вечірнього вбрання. Замість звичних лунок, у зоні кутикули можуть красуватися стрази, блискітки і невеликі малюнки. Визначтеся з необхідною вам палітрою відтінків, і сміливо вирушайте до майстра.

Градієнт на нігтях виконується різними техніками, але завжди виглядає ефектно і свіжо. Не забувайте, палітру кольорів ви можете вибрати на свій смак.

Идеи маникюра на выпускной 2017

Геометричний дизайн на нігтях стане родзинкою вашого образу.

Геометрический дизайн в маникюре

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Хочете яскравіший варіант? Дивіться фото нижче.

Маникюр на выпускной 2017

Також не забувайте, що класика завжди актуальна: французький манікюр, вишукано червоний, глянсове і матове покриття однотонного лаку.

Сподіваємося, ми допомогли вам вирішити, який манікюр зробити на випускний 2017. Нехай ваше свято буде незабутнім!

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