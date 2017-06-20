Євген Хмара отримав престижний міжнародний статус

Фіналіст «Україна має талант-4», відомий композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара отримав престижне звання – Yamaha Local Artist. У рояльному сегменті він перший українець, який володіє цим міжнародним статусом.

Сертифікат, що підтверджує присвоєне звання Yamaha Local Artist, Євген Хмара отримав особисто від генерального директора Yamaha Music Gulf Fze – Ясуакі Гіотена. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Для мене це дуже значуще досягнення. Завжди і всюди, де б не звучала моя музика, я говорю, одне – це Made in Ukraine. Я український музикант і дуже пишаюся тим, що нас слухають і чують! Музика не має кордонів і рамок», – прокоментував подію музикант.

Композитор подякував і своїм шанувальникам, і команді у соціальній мережі Facebook.

«Як же я довго до цього йшов !!! Yamaha Artist – це нова сходинка у моєму житті і величезний стимул йти далі і писати все нову і нову музику, звичайно на чарівних клавішах роялів Yamaha! Хочу висловити величезну подяку мережі музичних інструментів In Jazz і всій нашій великій команді за допомогу, підтримку і просто за те, що ви є!», – написав він.

Раніше з користувачами мережі піаніст-віртуоз також поділився, що віру в себе він знайшов на «Україна має талант-4».

«Завдяки шоу на СТБ «Україна Має Талант» 4 роки тому я повірив у те, що моя музика має право на життя !!! Сьогодні я працюю над випуском 4-го альбому. Сказати в той час чи вірив я в те, що з цього щось вийде ..? Напевно тільки віра і була. І звичайно щоденна робота – проби записи, експерименти, пошуки .. Сьогодні я щасливий, що можу говорити музикою. І головне, що мені є кому це говорити!!!»- розповів композитор на своїй Facebook-сторінці.

Варто відзначити, що це досягнення не тільки Євгена Хмари, а й української музики. Володарями статусу Yamaha Artist також є зірки світового масштабу – Елтон Джон, Стіві Уандер, Джастін Тімберлейк та інші.

Редакція stb.ua вітає Євгена Хмару з досягненням і бажає творчих успіхів!