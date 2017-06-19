Телеканал СТБ / Міжнародний День батька: як зірки СТБ відзначили це свято?

Міжнародний День батька: як зірки СТБ відзначили це свято?

Телеканал СТБ

18 червня по всьому світі відзначили Міжнародний День батька. Зірки телеканалу СТБ не упустили можливість привітати своїх татусів зі святом і поділилися, як же вони провели цей день.

Зразковий сім’янин і тренер шоу «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узєлков з Міжнародним Днем батька привітав всіх «папаш» у соціальній мережі Instagram. Він поділився позитивним фото, на яких тримає своїх дітей на руках.

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Відомий український хореограф і суддя «Танцюють всі» Влад Яма на честь свята зробив навіть дві публікації! На першому фото – танцюрист разом з татом катається на водному мотоциклі.

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Під знімком він зізнався, що намагається бути схожим на батька. Наступний пост хореографа в Instagram був ще більш зворушливим. На фото Влад тримає крихітну ручку свого малюка.

«Ну і себе з вчорашнім Святом! ..», – написав новоспечений тато.

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Юрист і експерт багатьох проектів телеканалу СТБ Михайло Присяжнюк на честь Міжнародного Дня батька навіть поділився анекдотом з життя своєї родини. На сторінці Facebook він запостив фото сина Вані та розповів про кумедний діалог, який стався між ними.

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Маша Єфросініна зворушила всіх користувачів мережі своєю публікацією 18 червня. Ведуча нового проекту «Сюрприз, сюрприз!» привітала зі святом усіх татусів, у тому числі свого чоловіка Тимура.

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Дуже милим фото потішила підписувачів і ведуча шоу «Давай поговоримо про секс» – Юлія Бортник. Знімком щасливих батька та сина можна милуватися вічно.

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А ось екс-ведуча шоу «Зважені та щасливі» і співачка Яна Соломко у Міжнародний День батька поділилася смішною світлиною.

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«Сегодня День Папы. Хорошо когда папа – шутник. А вы поздравили своих папочек?»,- запитала у підписувачів зірка.

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