18 червня по всьому світі відзначили Міжнародний День батька. Зірки телеканалу СТБ не упустили можливість привітати своїх татусів зі святом і поділилися, як же вони провели цей день.

Зразковий сім’янин і тренер шоу «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узєлков з Міжнародним Днем батька привітав всіх «папаш» у соціальній мережі Instagram. Він поділився позитивним фото, на яких тримає своїх дітей на руках.

Відомий український хореограф і суддя «Танцюють всі» Влад Яма на честь свята зробив навіть дві публікації! На першому фото – танцюрист разом з татом катається на водному мотоциклі.

Під знімком він зізнався, що намагається бути схожим на батька. Наступний пост хореографа в Instagram був ще більш зворушливим. На фото Влад тримає крихітну ручку свого малюка.

«Ну і себе з вчорашнім Святом! ..», – написав новоспечений тато.

Юрист і експерт багатьох проектів телеканалу СТБ Михайло Присяжнюк на честь Міжнародного Дня батька навіть поділився анекдотом з життя своєї родини. На сторінці Facebook він запостив фото сина Вані та розповів про кумедний діалог, який стався між ними.

Маша Єфросініна зворушила всіх користувачів мережі своєю публікацією 18 червня. Ведуча нового проекту «Сюрприз, сюрприз!» привітала зі святом усіх татусів, у тому числі свого чоловіка Тимура.

Дуже милим фото потішила підписувачів і ведуча шоу «Давай поговоримо про секс» – Юлія Бортник. Знімком щасливих батька та сина можна милуватися вічно.

А ось екс-ведуча шоу «Зважені та щасливі» і співачка Яна Соломко у Міжнародний День батька поділилася смішною світлиною.

«Сегодня День Папы. Хорошо когда папа – шутник. А вы поздравили своих папочек?»,- запитала у підписувачів зірка.