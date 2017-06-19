Як почистити карму? І чи можна це зробити самостійно? Про це ви дізнаєтесь, прочитавши поради переможниці та судді «Битви екстрасенсів», експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», таролога та ясновидиці Яни Пасинкової.

«Як почистити карму? Щоб відповісти на це питання для початку потрібно зрозуміти, що карма – це не що інше, як результат причинно-наслідкових зв’язків, накопичений протягом декількох втілень. Простими словами ваші сьогоднішні обставини життя – це результат ваших же дій по відношенню до інших у минулому», – каже ясновидиця.

Як же виправити помилки минулого та очистити карму? Яна Пасинкова радить попросити вибачення:

«Зробив погано комусь давно, обов’язково спотикаєшся, крокуючи вперед – це закон всесвіту. Ми самі творці свого щастя та як показує карма – нещастя. Очищати свою карму потрібно добрими помислами та найголовніше – благородними діями! Для початку, попросіть вибачення, а потім самі вибачте всіх кривдників та недругів. Будьте терплячі до людей та робіть добрі справи!»