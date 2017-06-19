День Конституції України цього року припадає на середу, а значить, на українців чекає ще одна «неділя», тільки в середині тижня. Які заходи плануються на День Конституції України 2017? Пропонуємо афішу заходів, які створять по-справжньому святковий настрій!

Нульовий день Atlas weekend 2017

Очевидно, найбільш масштабною подією дня буде відкриття Atlas weekend. До того ж, 28 червня – це нульовий день фестивалю, який всі бажаючі можуть відвідати безкоштовно! Хедлайнером стане Вєрка Сердючка. Її виступ обіцяє бути дуже яскравим, адже вона виконає свої хіти в супроводі музикантів і live-шоу.

У списку учасників також: Green Grey, Скай, Kozak System, Арсен Мірзоян, Табула Раса, Брати Гадюкіни, Скрябін і багато інших музикантів. Країна Мрій на Atlas Weekend

28-29 червня в рамках Atlas Weekend відбудеться один з наймасштабніших етно-фестивалів «Країна Мрій-2017». Організатори пропонують зануритися в чудовий світ традиційного мелосу, невичерпної енергетики і розділити розкіш пишних і найдовших днів літа разом! Жива етно-музика і тепла атмосфера – те, що потрібно! Всі. Свої на Atlas Weekend

Фестиваль – це не тільки музика, це особливий настрій і атмосфера. Тому, під час Atlas Weekend створювати її будуть не тільки кращі музиканти, а й яскраві резиденти маркетів Всі. Свої. Тут ви зможете створити або доповнити свій «фестивальний лук». День Конституції України в Феофанії

Провести вихідний в парку на свіжому повітрі – теж відмінний варіант! У Феофанії вас чекають атракціони, творчі майстер-класи для дітей, концерти і виступи танцювальних колективів. Поки діти будуть розважатися, дорослі можуть пригоститися смачними стравами української кухні.

Вхід у парк: 20 грн, 5 грн – школярі і студенти, безкоштовно – діти до 7 років і пенсіонери. Виставка «Іван Гончар. Живопис: типи, обряди і наряди українців»

На виставці в Музеї Івана Гончара представлено близько 30 робіт, які об’єднані темою відтворення істинного образу українського народу в історико-етнографічному контексті. Це типи і наряди українців кінця 19-го-початку 20-го століть і звичаї і обряди українського народу.

Вхід в музей для дорослих – 30 грн, для школярів, студентів та пенсіонерів – 10 грн Піша екскурсія «Секретний Київ»

Провести День Конституції України, вивчаючи пам’ятки її столиці – чудовий варіант, особливо для гостей Києва.

Піша екскурсія «Секретний Київ» стартує у «Дерева в паркані». Тривалість прогулянки 3 години. Маршрут пролягає через: «Дерево в паркані», Софійську площу, Андріївську церкву, Андріївський узвіз, Старокиївську гору, Дворик з воронами, Золотоворітський сквер, Ліфт на одну людину. Більше інформації за посиланням.