Вчора найромантичніша пара українського шоу бізнесу Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян зв’язали себе сімейними узами. Довгоочікуване весілля відбулося на березі Дніпра в оточенні найближчих людей пари.

15 червня Тоня та Арсен одружились на березі Дніпра. На святі були присутні лише найближчі друзі та родичі пари. До вівтаря наречену вів її тато, відомий художник Петро Гончар.

Ведучим церемонії розпису став Олег Винник. А перший танець подружжя виконало під супровід Олександра Пономарьова. Колись ще на “Голосі країни” Олександр сказав: “Якщо одружитесь, заспіваю у вас на весіллі”. Наречені танцювали під живе виконання композиції “Я люблю тільки тебе”. Наречена Тоня Матвієнко була у двох сукнях. На офіційній частині – у пишному платті від Slanovskiy, а під час святкування у сукні бренду Aysina. Арсен обрав темно-синій костюм Carl Gross. До речі, Мірзоян до весілля не бачив суконь своєї коханої. Під час церемонії одруження пара стала на вишитий рушник, який їм подарувала мама Тоні – Ніна Матвієнко. Як вона зізналась, це були рушники ручної роботи від запорізьких майстрів, звідки родом Арсен. А тато Тоні, Петро Іванович, влаштував сюрприз – подарувавши молодим виступ етно-колективу Ukrainska Selska Orchestra.

Серед гостей був помічений друг артистів, лідур гурту “Тартак” Сашко Положинський, який, до речі, був свідком на весіллі.