Дзідзьо та Оля Цибульська представили прем’єру кліпу “Чекаю. Цьом”. За сюжетом герой Дзідзьо накинув оком на молоду красуню просто на очах у своєї музи. І якщо співачці особливо вживатися в спокусливу роль не довелось, музикант образ свого героя взяв з життя. “Мені траплялося бачити, як старші люди себе поводять. Як то вони за бабами бігають, коли жінка поруч сидить. Хай подивляться на себе збоку”, – розповідає Дзідзьо.

Простібали музиканти не лише ловеласів. Режисери Діма Manifest та Дмитро Шмурак обіграли у відео головні тренди сучасного флірту. Замість квітів та компліментів Дзідзьо зваблює дівчину десятками смайликів та лайків. Не дивно, що і результат таких залицянь виявився далеким від очікувань.

На пісню “Чекаю. Цьом” Олю надихнула історія її власних взаємин з Дзідзьом. Знайомство музикантів відбулося багато років тому – саме Михайло переконав талановиту випускницю вступати замість медичного університету до Києвського естрадно-циркового училища. Але чи залишились тоді стосунки між молодими людьми суто дружніми, артисти й досі тримають в секреті.

“Може щось і було, а не скажем… циць! Знає тільки Оля, знає тільки Дзідзь”, – розповідати більше, ніж у пісні, співачка відмовляється.

Фанам популярних виконавців залишається читати між рядків. Тим більше, що підгледіти зіркову історію відтепер можна і на відео. Кліп на пісню “Чекаю. Цьом” від Олі Цибульської та DZIDZIO нарешті вийшов у світ!

