Блокування російських соціальних мереж змусило українців звернути увагу на альтернативні віртуальні майданчики для спілкування. Один з них – Ukrainians. Коли сервіс почне роботу і як ним користуватися – читайте у матеріалі. Ще у травні українські ЗМІ повідомили, що канадська компанія StartupSoft і українка Олександра Струмчінська працюють над створенням нової виключно української соціальної мережі з очевидною назвою Ukrainians.

За словами Олександри функціонал сайту буде українською мовою. Правда, після того, як соцмережа «розкрутиться», назву, швидше за все, змінять.

Реєстрація в Ukrainians почалася 3 червня. За перші 10 днів до неї додалося понад 160 тисяч користувачів. Творці обіцяють, якщо так піде і далі, то користувачі зможуть заробляти на власному унікальному контенті.

«Ви завантажуєте свою статтю, яка ще ніде не опублікована. Люди її шерять, лайкать, коментують, а ви отримуєте за це гроші. Ми будемо перерозподіляти прибуток від трафіку, – зазначила Олександра Струмчінська.

Поки соцмережа Ukrainians працює в режимі тестування і так буде найближчі 4 місяці. Зареєструватися можна класичними способами: через Facebook або через підтвердження на адресу електронної пошти.