Сьогодні, 15 червеня легендарному українському актору Івану Миколайчуку виповнилося б 76 років. На честь дня народження видатного артиста телеканал СТБ представив два відео – екранізацію вірша Ліни Костенко «Незнятий кадр незіграної ролі», присвячений Івану Миколайчуку і знамениті слова актора, які читають діячі української культури.

У роликах знялися телеведучі Павло Костіцин, Тетяна Висоцька, Сергій Притула, Оксана Соколова, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, режисер Роман Балаян і Володимир Горянський актор.





Іван Миколайчук народився 15 червня 1941 року у селі Чортория Чернівецької області. За свою кар’єру він зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв, а також в його активі 2 режисерські роботи. У списку найбільш відомих картин: «Тіні забутих предків», «Вавилон ХХ», «Гадюка», «Комісари», «Повернення Батерфляй», «Білий птах з чорною ознакою», «Пропала грамота», «Така пізня, така тепла осінь !», «На вістрі меча »та інші. Культовий фільм «Тіні забутих предків» приніс Миколайчуку нечувану популярність і славу. Режисер Сергій Параджанов навіть вивчав гру Івана, «бо грав, як жив». Ця стрічка отримала 39 міжнародних нагород, 28 призів кінофестивалів, 24 з яких гран-прі. Фільм занесено до Книги рекордів Гіннеса, він також входить у топ-20 кращих кінострічок світу.

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