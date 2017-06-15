Влітку волосся стає сухим і втрачає блиск. Багато жінок йдуть вирішувати цю проблему в салон краси, де віддають за процедуру професійного ламінування великі гроші. Однак подібного ефекту можна легко домогтися за допомогою ламінування волосся в домашніх умовах. Головне – знати маленькі хитрощі, які допоможуть зробити волосся здоровим, слухняним і блискучим, як у моделей з обкладинок глянцевих журналів. Читайте покроковий рецепт маски з желатином для ефекту ламінування волосся, а також шампуню, який посилить ефект!

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Перший крок – приготування шампуню з желатином

1. Розчиніть повністю 1-1.5 ст. л. звичайного харчового желатину у теплій воді (6-8 ст. л.)

2. Поділіть цю суміш навпіл.

3. Одну частину змішайте з дитячим або органічним шампунем в пропорції 1:1.

4. Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом. Для кращого ефекту укутайте волосся поверх поліетилену рушником.

5. Через 40-120 хвилин змийте шампунь теплою водою. Промокніть рушником зайву вологу.

6. ВАЖЛИВО: не розтирайте волосся рушником, а тільки злегка промокніть!

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Другий крок – приготування маски з желатином для ефекту ламінування волосся

1. Візьміть другу частину розчиненого желатину і з’єднайте його з вашим кондиціонером/ополіскувачем/бальзамом для волосся у співвідношенні 1:1.

2. ВАЖЛИВО: Желатину не повинно бути більше, ніж кондиціонера, інакше можливий зворотний ефект!

3. Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом на 40-120 хвилин.

4. Потім змийте теплою водою.

5. Висушіть волосся природнім шляхом – без фену.

Процедуру домашнього ламінування можна робити раз на місяць, а результат вже після першого застосування перевершить всі ваші очікування!