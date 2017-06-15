Сьогодні, 15 червня на 89-му році пішов з життя відомий актор Олексій Баталов. Артист, помер у московській лікарні, де перебував майже п’ять місяців після того, як зламав шийку стегна. Близький друг Баталов Володимир Іванов розповів, що актор помер тихо уві сні. Увечері 14 червня до артиста приходив священик, який причастив його.

Глядачі полюбили Олексія Баталова за душевні ролі у фільмах «Летять журавлі», «Дев’ять днів одного року», «Чисто англійське вбивство», «Зірка привабливого щастя», «Живий труп» і «Дама з собачкою». Але для більшості Олексій асоціюється з героєм фільму «Москва сльозам не вірить» Георгієм (Гоша, він же Гога, він же Жора).

Баталов також виступив режисером картин «Шинель», «Три товстуни» і «Гравець».

Давайте згадаємо Олексія Баталова з уривків зі знаменитого фільму «Москва сльозам не вірить», де він зіграв Георгія Івановича:





