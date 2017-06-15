Телеканал СТБ / Актор Олексій Баталов помер уві сні у віці 88 років

Актор Олексій Баталов помер уві сні у віці 88 років

Телеканал СТБ

Сьогодні, 15 червня на 89-му році пішов з життя відомий актор Олексій Баталов. Артист, помер у московській лікарні, де перебував майже п’ять місяців після того, як зламав шийку стегна.narodnyy-artist-aleksey-batalov-gospitalizirovan-v-tyazhelom-sostoyanii_2Близький друг Баталов Володимир Іванов розповів, що актор помер тихо уві сні. Увечері 14 червня до артиста приходив священик, який причастив його.

Глядачі полюбили Олексія Баталова за душевні ролі у фільмах «Летять журавлі», «Дев’ять днів одного року», «Чисто англійське вбивство», «Зірка привабливого щастя», «Живий труп» і «Дама з собачкою». Але для більшості Олексій асоціюється з героєм фільму «Москва сльозам не вірить» Георгієм (Гоша, він же Гога, він же Жора).

Баталов також виступив режисером картин «Шинель», «Три товстуни» і «Гравець».

Давайте згадаємо Олексія Баталова з уривків зі знаменитого фільму «Москва сльозам не вірить», де він зіграв Георгія Івановича:



 