Переможниця конкурсу Євробачення 2004 Руслана Лижичко виступила у фіналі Євробачення 2017 у якості запрошеного гостя. Артистка виконала новий трек «It’s Magical». Пізніше з’явилася інформація, що співачка не отримала свій гонорар за виступ. Щоб розвіяти чутки, Руслана прокоментувала «несплату» на Євробаченні 2017 у соціальній мережі «Історія з «неоплатою за виступ» на Євробаченні 2017 і проблеми в зв’язку з цим – це журналістська псевдосенсація, а не реальна проблема. У коментарі в одній з телепрограм на питання про гроші, які були витрачені на мій виступ, я сказала, що насправді я витратила в декілька разів більше грошей на підготовку виступу, ніж мені компенсували з бюджету конкурсу, і ще досі повністю не розрахувалися за цей виступ. Це було сказано не в контексті того, що це проблема, а що занадто велика увага до тих грошей», – написала Руслана.

Зірка також зазначила, що ніякої проблеми у затримці з розрахунками не бачить, бо ця формальна процедура вимагає часу.

«Це загальна ситуація з досить з великою кількістю підрядників і учасників шоу, які зараз вирішують всі формальності. Ніякої проблеми і невдоволення в констатації цього факту з мого боку немає », – додала співачка.