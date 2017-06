Літо в самому розпалі, а вам поки не вдалося вибити відпустку на роботі? Не сумуйте, ми підготували відмінну програму для вихідних, тому навіть міське дозвілля принесе вам море задоволення! Куди піти на вихідних у Києві 17-18 червня – читайте у нашій афіші заходів.

День народження «Парку гойдалок» на ВДНГ Цими вихідними київський «Парк гойдалок» святкує свій перший День народження. Рівно рік тому на ВДНГ відкрився найбільший парк гойдалок для дітей і дорослих. На одній території зібрано 45 видів гойдалок на будь-який смак.

Кожні вихідні в парку працює команда аніматорів, які проводять тематичні дні. Тема на суботу – «Ігри нашого двору»,у неділю – «День народження парку».

Крім того, до свого першого ювілею парк проводить конкурс серед своїх відвідувачів на кращу історію про свій день проведений у «Парку гойдалок». Переможець отримає кілограм морозива. Деталі акції в офіційному співтоваристві на Facebook.

Вхід 35 грн. На вході співробітник парку вимірює зріст дитини. Для маленьких дітей зростом нижче 1,2 м, а також для всіх соціальних груп населення вхід безкоштовний.

Кураж Базар: Діснейленд і концерт Mgzavrebi 17-18 червня на Арт-Заводі Платформа пройде найважливіша барахолка в році – Кураж Базар Благодійний. Це буде дводенний Діснейленд із зірковою алеєю, концертом грузинської групи Mgzavrebi та недільним джемом Дмитра Шурова та його сина Льови – збираємо 500 тисяч гривень на організацію двох інклюзивних дитячих таборів.

Субота з 11:00 до 02:00

Неділя з 11:00 до 23:00

Вхід коштує 70 гривень. Квиток можна купити на місці. Вагітним, дітям до 12 років, пенсіонерам і людям з інвалідністю – безкоштовно.

Міжнародний день тата 18 червня в Україні відзначатимуть День тата. Це свято покликане звернути увагу на роль батька у вихованні дитини та влаштувати незабутній сімейний відпочинок.

У третю неділю червня в ботанічному саду ім. Гришка гостей чекає безліч сімейних активностей. Батьки разом зі своїми дітьми будуть садити дерева, проходити квести і навіть влаштують змагання між собою!

Початок о 11:00

Національний ботанічний сад ім. Гришка, головний вхід (вул. Тімірязовская, 1)

Класика у саду

Класика у саду – це абсолютно новий погляд на звичні нам мелодії. У новій програмі Svitlo Concert – твори Чайковського, Дебюссі, Равеля, Генделя та багатьох інших. І все це буде виконано на арфі у супроводі не лише цілого оркестру, а й природних звуків саду.

17 червня, 20:00

Ботанічний сад ім. Гришко

Вхід 300 грн.

L8 Night Tales weekend: Smailov L8 Park, 17 червня

Цього вікенду в клубі L8 Park пройде L8 Night Tales weekend за участю SMAILOV. Smailov – київський діджей, артист нової формації, організатор концертів Moderat і David August, а також в минулому – арт-директор Boom Boom Room. Він – столична легенда і офіційний учасник фестивалів Global Gathering і Do not Take Fake.

Сети Smailov – завжди витончені, різнопланові, включають в себе все найкраще, що є в електронній музиці сучасності – від німецького deep techno, через американський хаус в його класичному виконанні або соковите породисте техно до новомодних вібрацій герідж Туманного Альбіону.