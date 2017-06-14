Через місяць після закінчення Каннського кінофестивалю стало відомо, що більшість фільмів конкурсної програми – зокрема нові роботи Міхаеля Ханеке, Франсуа Озона і Йоргоса Лантімоса – вийдуть в український прокат в найближчі півроку. Володарем «Золотої пальмової гілки» фестивалю став фільм «Квадрат» шведа Рубена Естлунда, який українці зможуть побачити у вересні. Сатирична трагікомедія розповість про світ сучасного мистецтва. Голова фестивального журі Педро Альмодовар зазначив, що фільм удостоївся найвищої нагороди «за дослідження диктатури політкоректності». У картині знялися зірки американського телебачення Елізабет Мосс ( «Божевільні», «Розповідь служниці») і Домінік Уест («Прослушка», «Коханці»).

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На кінець серпня заплановано вихід фільму «Гарний час». Кримінальна драма братів Сефді з Робертом Паттінсоном розповість про людину, у якого є одна ніч, щоб обігнати час і врятувати брата, який потрапив до в’язниці після невдалого пограбування банку.

У жовтні в розкладі кінотеатрів з’явиться «Лукавий коханець» – еротичний трилер від майстра жанру, режисера і сценариста Франсуа Озона. Фільм присвячений роману психотерапевта, який веде подвійну гру, і його молодий пацієнтки.

Автор оскароносної стрічки «Артист» Мішель Хазанавічус представив в Каннах іронічну біографію Жана-Люка Годара. Фільм покаже знаменитого лідера французької «нової хвилі» з несподіваного ракурсу – «Молодий Годар» взяв за основу спогади дружини режисера, актриси Анн Вяземськи. Пару зіграли Луї Гаррель і Стейсі Мартін, відома за роллю в дилогії «Німфоманка». Фільм вийде у прокат у листопаді.

Також в листопаді на екранах кінотеатрів з’явиться картина «Вбивство священного оленя» від Йоргоса Лантімоса, автора нашумілих фестивальних хітів «Ікло» і «Лобстер». Психологічний трилер розповість про відносини успішного хірурга і дивного підлітка, а також їх фатальні наслідки. Головні ролі в картині виконали Колін Фаррелл і Ніколь Кідман.

Вихід драми Фатіха Акіна «На межі» також заплановано на листопад. Виконавиця головної ролі Дайан Крюгер – за роль жінки, із-зі теракту втратила сина і чоловіка, – була названа найкращою актрисою 70-го Каннського кінофестивалю. Крюгер присвятила свою премію жертвам терористичних атак по всьому світу.

Байопік французького скульптора Огюста Родена, знятий Жаком Дуайон, вийде на екрани у грудні. Артиста у фільмі «Роден» зіграв Венсан Ліндон, який отримав в 2015 році канський приз за кращу роль в стрічці «Закон ринку».

Також у грудні в прокаті з’явиться містичний трилер «Тебе тут ніколи не було» від однієї з найвідоміших жінок-режисерів Великобританії – Лінн Ремсі ( «Щось не так з Кевіном»). За роль колишнього агента ФБР, який займається порятунком дівчат з мереж секс-торгівлі, Хоакін Фенікс удостоївся премії за кращу чоловічу роль Каннського кінофестивалю. Робота Ремсі також отримала премію за кращий сценарій і була визнана найкращою стрічкою в традиційному голосуванні критиків – розділивши цю оцінку з «Нелюбов» Андрія Звягінцева.

Нова картина від легенди європейського кінематографа, дворазового володаря «Золотої пальмової гілки» Міхаеля Ханеке з’явиться в прокаті в січні. «Хеппі-енд» пропонує сатиричний погляд на сучасні буржуазні цінності і кризу європейської ідентичності на прикладі однієї сім’ї. У головних ролях – зірки французького кіно Ізабель Юппер, Жан-Луї Трентіньян і Матьє Кассовіц.

У лютому українські глядачі побачать фантастичну комедію з позаконкурсної програми Канн – стрічку Джона Кемерона Мітчелла «Як розмовляти з дівчатами на вечірках». Головні ролі зіграли Ель Фаннінг і Ніколь Кідман, яку на екрані чекає радикальна зміна звичного образу. Фільм знятий за однойменним оповіданням Ніла Геймана.