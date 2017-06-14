Гороскоп на сьогодні – 14 червеня 2017 року обіцяє, незважаючи на похолодання, день для всіх знаків буде вдалим і продуктивним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гороскоп на тиждень з 12 по 18 червня від Ольги Стогнушенко

Гороскоп на сьогодні – ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

ОВНАМ радимо уникати протягів і не пити нічого холодного, є ймовірність, що можете застудитися. У другій половині дня приділіть увагу рідним.

Гороскоп на сьогодні – ТЕЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)

ТЕЛЬЦІ, сьогодні обов’язково побалуйте себе чимось смачним і корисним, наприклад солодкою полуницею або черешнею. Не забувайте, що зараз саме час наповнювати організм вітамінами.

Гороскоп на сьогодні – БЛИЗНЮКИ (21 травня – 20 червня)

БЛИЗНЮКИ зірки радять сьогодні зайнятися спортом. Після роботи сходіть у спортзал або вирушайте на пробіжку.

Гороскоп на сьогодні – РАК (21 червня – 22 липня)

РАКАМ краще провести вечір вдома у компанії хорошого фільму або книги. Ваш темп життя занадто активний, іноді варто і перепочити.

Гороскоп на сьогодні – ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Займіться благоустроєм свого житла. Проведіть генеральне прибирання, полагодіть те, що давно поламано, розберіть речі в гардеробі.

Гороскоп на сьогодні – ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

ДІВИ, варто задуматися, як давно ви робили щось хороше для людства. При можливості, намагайтеся допомагати оточуючим, це буде великий плюс у вашу карму.

Гороскоп на сьогодні – ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)

Влаштуйте сьогодні дитячий день! Якщо у вас поки немає своїх дітей, вирушайте в гості до хрещеників або племінників. Не забудьте купити малюкам щось у подарунок.

Гороскоп на сьогодні – СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

СКОРПІОНИ, влаштуйте собі день краси та насолод. Запишіться у салон краси або на spa-процедури. Всі маніпуляції із зовнішністю сьогодні буду успішні.

Гороскоп на сьогодні – СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)

Сьогодні буде здаватися, що всесвіт проти вас. Насправді, вже завтра ви зрозумієте, що всі проблеми дріб’язкові і не варті ваших нервів.

Гороскоп на сьогодні – КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

КОЗЕРОГИ, попереджаємо, сьогодні на роботі буде непросто. Колеги будуть робити помилки, начальник – зауваження, але це не привід засмучуватися. Все пройде, і це теж 

Гороскоп на сьогодні – ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)

ВОДОЛІЇ, сьогодні вам буде здаватися, що життя жахливе. Отже, час прикрасити його в яскраві фарби! Сходіть з друзями на концерт або у кіно, купіть яскраву футболку або веселу чашку. Не забувайте, все, що відбувається в житті – це ваш вибір.

Гороскоп на сьогодні – РИБИ (19 лютого – 20 березня)

РИБИ, навіщо на вашу думку в Україні з’явився безвізовий режим? Негайно вирушайте у відпустку! Теплі країни і красиві міста чекають на вас.