Сьогодні американці відзначають День прапора США – одного з найяскравіших і розтиражованих державних символів у світі. Ми зібрали для вас цікаві факти про американський “зоряно-смугастий” прапор…

Американський прапор – це прямокутник, на якому через одну зображені 7 червоних і 6 білих смужок (це символи 13 британських колоній, на території яких утворилася незалежна держава). У крижі прапора на темно-синьому тлі – 50 п’ятикутних білих зірок (50 штатів).

Через входження в державу нових штатів американський прапор змінювався 26 разів.

Джордж Вашингтон пояснював символіку американського прапора так:

«Зірки ми взяли з небес; червоний колір – колір нашої батьківщини; білі смуги, які його розділяють, означають, що ми відокремилися від неї; ці білі смуги увійдуть в історію як символ свободи».

У США американський прапор розвивається на громадських будівлях круглий рік. Самі ж американці вивішують прапор на приватних будинках з нагоди свят, на кшталт Дня незалежності.

У деяких штатах школярі під керівництвом вчителів починають кожен навчальний день з клятви вірності американському прапору, хоча Верховний суд ще в середині ХХ століття ухвалив, що примушувати до такого незаконно.

Американський прапор догори ногами – це еквівалент сигналу “SOS”.

У США дозволено спалювати американський прапор, якщо ця дія відбувається не як неповага до державного символу, а як акт протесту.

Дизайн сучасного прапора США в 1958 році створив 17-річний школяр Роберт Хефт – це було навчальне завдання, за яке хлопчик отримав чотири з мінусом.

Американським військовим заборонено використовувати американські прапори, зроблені в Китаї.

Існує т.зв. код прапора США – список правил поводження з державним символом. Наприклад, будь-яке зображення американського прапора є самим прапором, а прапор заборонено носити в якості одягу, тому мільйони людей в США і по всьому світу, що надягають на себе футболки, краватки і труси із зображенням американського прапора, – якщо і не порушують закон, то поводяться нешанобливо.