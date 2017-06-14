Літня відпустка – привід не тільки позасмагати на пляжі, але й прочитати пару-трійку цікавих книг. Якщо ви губитеся, стоячи перед морем кольорових корінців у букіністичній лавці, можна спробувати довіритися читацькому вибору зірок шоу-бізнесу…
Емма Уотсон – одна з найосвіченіших дівчат світового кіно. Всім, хто цікавиться проблемою захисту жіночих прав, Емма радить почитати мемуари активістки Глорії Стайнем «Моє життя в дорозі».
Фанатам Леді ГаГи варто прочитати книгу Кей Джеймісон «Неспокійний розум» про перемогу людини над біполярним розладом особистості – щоб бути з великою та божевільною на одній хвилі.
Зірка фільму «Життя Адель», який отримав «Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю», – французька актриса Леа Сейду – зачитується 15-річною школяркою-вундеркіндом Кармен Брамлі.
Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі взялася за роман Sweetbitter Стефані Данлер і перейнялася історією офіціантки, яка мріє стати королевою Нью-Йорка.
“Ця книга була написана в 1948 році. Вона дуже важлива. Попереджувальна. Обов’язкова до прочитання. Така сильна… Маніфест планети і людства…” – говорить актриса Маріон Котійяр про книгу Our Plundered Planet Ферфілда Осборна.